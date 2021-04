Pour marquer l’occasion propice de Ram Navami, un artiste d’Odisha a créé ce qu’il appelle la plus petite statue du monde de Lord Ram. L’artiste Satyanarayana Maharana, originaire du quartier Ganjam d’Odisha, a créé cette statue mesurant seulement 4,1 centimètres de hauteur. Satyanarayana a déclaré qu’il ne lui avait fallu qu’une heure pour finir de créer l’idole.

Maharana est connu pour créer des idoles de dieux et de déesses aussi petites et uniques et donc à l’occasion de Ram Navami, il a décidé de faire quelque chose de similaire. S’adressant à l’agence de presse ANI, Maharana a déclaré qu’il ne lui avait fallu qu’une heure pour créer l’idole.

Odisha | L’artiste Ganjam prétend avoir créé la plus petite statue du monde de Lord Ram. Cette année sur Ram Navmi, j’ai créé la plus petite figurine en bois du monde de Lord Ram avec 4,1 cm de hauteur. N’allez pas dans les temples. Adorez Lord Ram tout en restant à la maison, dit Satyanarayan Moharana, artiste pic.twitter.com/UgoSQYqs8M – ANI (@ANI) 21 avril 2021

D’une hauteur de 4,1 centimètres, la création de l’artiste a été saluée par les utilisateurs de Twitter. Mahrana avait également un message au public à travers son idole miniature. Il a dit que les gens ne devraient pas s’aventurer pour adorer Lord Ram et plutôt le faire chez eux.

Ce n’est pas la première fois que Maharana fait une petite idole. Plus tôt aussi, à l’occasion de Shivratri, il a créé des idoles en bois et en pierre du Seigneur Shiva et aussi des shivlings pour marquer le jour propice de la vénération.

Souhaitant à tous un joyeux Ram Navami, Maharana a déclaré: «Je vous souhaite à tous un heureux Ram Navami. Restez à la maison et évitez les corona. Adorer à la maison. Ne sortez pas des maisons ».

Ram Navami est célébré le neuvième et dernier jour de Chaitra Navratri. La célébration a lieu principalement dans les États du nord au cours du mois d’avril (Chaitra). Cette année, le Ram Navami sera observé le 21 avril et commencera à 12h43 le mercredi et se terminera à 12h35 le 22 avril. Selon la mythologie hindoue, Lord Rama est né en tant que septième incarnation du Seigneur Vishnu. . Le Chaitra Navratri est consacré à la déesse mère Durga, qui commence le premier jour du nouvel an hindou selon le calendrier lunaire et se termine par Rama Navami.

