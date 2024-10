L’artiste Natalie Chapman s’inspire de son enfance dans un domaine municipal

@gethintjones Natalie Chapman dit que son travail reflète son expérience en marge de la société

L’artiste Natalie Chapman a grandi en se sentant stigmatisée parce qu’elle vivait dans une maison sociale, recevait des repas scolaires gratuits et avait un parent en cure de désintoxication. « Vous êtes confronté aux préjugés des gens, les gens ont des idées sur les personnes qui vivent dans des maisons sociales », a-t-elle déclaré. Dans son projet le plus personnel à ce jour, elle a transformé ses souvenirs d’enfance en une collection de portraits autobiographiques audacieux intitulée All The Stories I Could Never Tell. « Je ne veux pas que mon exposition ressemble à du porno sur la pauvreté, car ce n’est pas le cas », a-t-elle déclaré. « Il y a beaucoup d’amour dans ces peintures et beaucoup de soutien. »

@gethintjones Le tableau de Natalie, Club Tropicana Dreams, la représente enfant avec sa mère.

Natalie, 43 ans, a grandi principalement sur la côte centrale du Pays de Galles, à Ceredigion, avec des parents « très, très aimants », mais l’argent était rare, sa fréquentation scolaire était sporadique et la toxicomanie de son défunt père l’obligeait à passer du temps en cure de désintoxication. Avant d’obtenir un logement social au début des années 1980, la famille vivait dans une maison sans électricité, utilisant des lampes à pétrole pour s’éclairer. Plus tard, la grande famille a acheté un cottage d’une chambre où ils vivaient tous dans la même pièce avant d’en reprendre possession. « Quand j’étais toute petite, je me souviens que des amis me disaient : ‘Ma mère dit que nous n’avons pas le droit de jouer avec toi parce que tu es un hippie et que tu ne peux pas venir chez nous' », a-t-elle déclaré. Lorsqu’elle était jeune adolescente, Natalie a participé à un programme d’échange en France, mais à son retour chez elle, l’étudiante française lui a écrit pour lui suggérer qu’elle ne resterait pas avec sa famille lorsqu’elle viendrait au Pays de Galles. Natalie a décidé d’en parler à un professeur. « Elle a en quelque sorte lâché devant tout le monde : ‘Nous avons décidé que votre famille ne convenait pas, donc elle ne viendra pas rester avec vous' », se souvient Natalie. Au lieu de cela, l’étudiant est resté avec un enfant issu d’une « famille aisée », a-t-elle expliqué. « Cela m’a fait comprendre ‘Je ne mérite pas cette chance’ et je pense qu’il y a tellement de situations et de scénarios qui existent encore, beaucoup de ces choses n’ont pas changé. »

@gethintjones « Si seulement tu faisais des gâteaux et si j’allais à l’école », dépeint Natalie dans sa chambre d’enfance

Natalie a déclaré récemment avoir vu un autre exemple de ce genre d’attitude envers les personnes qui vivent dans des logements sociaux. Un membre de la famille a posté sur les réseaux sociaux qu’elle cherchait quelqu’un pour échanger des logements sociaux avec elle car elle cherchait plus d’espace. Elle a ensuite reçu une avalanche de réponses négatives. « C’était comme si vous aviez une maison municipale, vous devriez être reconnaissant », a déclaré Natalie. « C’est presque comme si vous n’aviez pas le droit de vouloir vous améliorer et que les choses étaient construites pour vous y maintenir. » L’une de ses peintures s’intitule « Si seulement tu faisais des gâteaux et si j’allais à l’école » et représente une jeune Natalie dans sa chambre d’enfance. « Je me souviens avoir voulu ces choses quand j’avais cet âge », a déclaré Natalie. « Je me souviens avoir pensé : ‘Mon Dieu, pourquoi ma mère ne porte-t-elle pas de tablier et ne fait-elle pas des scones ?’, a-t-elle ri. « La pression du monde extérieur s’infiltrait… mais elle ne faisait pas de scones parce que nous n’avions pas d’argent pour faire de la pâtisserie et je ne suis pas allé à l’école parce que je ne me sentais pas nourri là-bas et je ne me sentais pas bien. qu’il y avait un espace approprié pour moi là-bas.

@gethintjones Le tableau de Natalie « Couler ou nager » est un hommage à sa meilleure amie qui s’occupait de ses enfants pendant qu’elle étudiait pour obtenir son diplôme.

Une autre de ses peintures s’appelle « Club Tropicana Dreams » et parle « un peu de ma relation avec ma mère » et fait également référence au Club Tropicana, le hit des superstars de la pop des années 1980 Wham !. « Les rêves sont importants et si vous perdez vos rêves, vous êtes perdu », a-t-elle déclaré. « Quand vous devez réfléchir à la provenance de votre prochain repas, à la façon dont vous allez survivre la semaine prochaine jusqu’à ce que votre prochain paiement arrive, pouvez-vous vous permettre de conduire une voiture… vous oubliez ce que vous vouliez dans votre vie. être ou ce que vous vouliez ressentir. Natalie a déclaré qu’elle avait pu découvrir l’art lorsqu’elle était enfant grâce à un homme appelé Chris Robertson, qui avait un bus et venait la chercher, ainsi que d’autres enfants vivant dans des circonstances difficiles, et les emmenait à des activités artistiques. À 16 ans, elle a quitté l’école avec quelques GCSE. Elle a travaillé dans une maison de retraite et un pub jusqu’à l’âge de 19 ans, puis a obtenu trois baccalauréats dans une école supérieure avant d’avoir ses quatre enfants, aujourd’hui âgés de 22, 17, 14 et six ans. Ce n’est que vers la trentaine qu’elle est allée à l’Université du Pays de Galles Trinity Saint David, où elle a obtenu un diplôme en beaux-arts. À l’époque, elle était mère seule avec trois enfants de moins de six ans. « Mon amie qui vivait dans une maison sociale de l’autre côté du domaine me disait : ‘Je m’occuperai des enfants pour toi' », a-t-elle déclaré. Sa peinture Sink or Swim la représente avec cette meilleure amie, qui a rendu possible l’obtention de son diplôme.

Andrew Chittock Natalie dit que sa carrière s’est bâtie grâce à « une persévérance absolue »