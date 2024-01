L’artiste montre une dernière fois ses aquarelles sur soie blanche à Corvallis – Voici l’Oregon

Le peintre sur soie local de Corvallis, Le Trung Chinh, parle au mécène Sandi Bean de son processus de peinture sur soie. Bean, aquarelliste, a acheté le tableau “Mère et enfant” dans la galerie d’œuvres accrochée au centre communautaire Corvallis. (Jess Hume-Pantuso Mid-Valley Media/Jess Hume-Pantuso/Corvallis Gazette Times)

Depuis que Chinh Le a déménagé à Corvallis en 2004, les résidents locaux ont été enchantés par ses aquarelles lumineuses sur soie blanche, apparemment rayonnantes de l’intérieur.

En fait, l’une de ses peintures, représentant le pont couvert d’Irish Bend, a été sélectionnée comme emblème du Corvallis Fall Festival 2021, reproduite sur des affiches, des T-shirts et le programme du festival.

Mais si vous souhaitez jeter un autre regard sur l’art de Le, vous devrez visiter le centre communautaire Corvallis dans les prochaines semaines. Le expose son travail une dernière fois avant que lui et sa femme depuis 50 ans, Jeri, ne déménagent dans le nord le mois prochain.

L’exposition présente une dizaine de pièces. Le a dit qu’il les échangerait à la fin du mois contre plusieurs autres pièces qu’il a chez lui.

Le a déclaré qu’en 1995, vers la fin de sa carrière médicale, on lui avait demandé « d’être le cuisinier chinois » pour un cours de démonstration de peinture sur soie qu’un ami proposait à six étudiants. Le a été intrigué par le processus et réalise depuis lors des peintures sur soie.

“Vous pouvez faire ce que vous voulez”, a-t-il déclaré lors d’un entretien mené en partie par téléphone et en partie par courrier électronique. « Si vous l’aimez, vous pouvez le faire. C’est juste une façon de s’exprimer et de communiquer avec les gens. Quand je chante, je choisis une chanson qui vibre en moi et je la partage avec d’autres personnes.

« C’est juste une façon de voir les choses ; cela vient probablement du fait de regarder les choses pendant que vous voyagez.

En plus des scènes de l’Oregon et du Vietnam, les peintures de Le montrent également une Mexicaine faisant des tortillas (« J’aime vraiment celle-là », dit-il) et Che Guevara, le révolutionnaire argentin.

“Je me considère comme l’un des gars les plus chanceux au monde”, a déclaré Le. “Mes parents et ma famille ont été très attentionnés et m’ont donné une excellente éducation morale et sociale, et j’ai fréquenté de très bonnes écoles pendant mon enfance au Vietnam.”

Le est né à Hanoï en 1948. Lors de la partition du Vietnam en 1954, la famille a déménagé vers le sud, à Saigon, où son père avait déjà un emploi.

Le avait terminé une année de biochimie pré-médicale lorsqu’en 1967, il reçut une bourse pour venir étudier aux États-Unis.

“Cela a changé ma vie”, a-t-il déclaré. Il a fréquenté l’université de San Luis Obispo, puis la faculté de médecine de l’Université de Californie à Davis, où il a obtenu son diplôme en 1973.

Au cours de sa formation médicale à Toronto, au Canada, et à Rochester, New York, il a eu d’excellents mentors, a-t-il déclaré. Il a trouvé sa carrière de médecin chez Kaiser Permanente à Sacramento très enrichissante.

Ses réalisations professionnelles les plus remarquables, a-t-il déclaré, ont été au sein des Centers for Disease Control and Prevention, en tant que membre de son comité consultatif sur les pratiques d’immunisation, qui fixe les normes de vaccination et les recommandations annuelles pour les États-Unis.

Il a ensuite servi dans le programme mondial de lutte contre le sida du CDC, pour lequel il est retourné au Vietnam de 2002 à 2004.

“Cependant, mon meilleur travail est en fait celui que je fais maintenant, tous les mercredis matins, en tant que bénévole pour Dial-A-Bus”, a déclaré Le.

Au fil des années, Le et Jeri avaient passé des vacances dans l’Oregon, campant et rendant visite à leurs enfants. Lorsque Le prit sa retraite, ils déménagèrent à Corvallis parce que cela les avait attirés lors de leurs visites.

Le couple a beaucoup voyagé aux États-Unis et dans le monde, se faisant de nombreux amis au fur et à mesure, mais leurs pérégrinations ont ralenti depuis la pandémie de COVID-19.

Un autre chapitre formateur de la vie de Le a été écrit au milieu de la vallée. «Dès mon arrivée à Corvallis en 2004, j’ai eu la chance de rencontrer Betty Johnson, une véritable icône de la justice sociale et un modèle de grâce et de détermination personnelles», a déclaré Le.

Johnson a pris Le sous son aile et l’a inspiré à :

— Siéger au conseil d’administration de Health Care for All — Oregon.

— Travailler en tant que médecin bénévole spécialisé dans les maladies infectieuses pour le département de santé du comté de Benton.

— Rejoignez la Commission du comté de Benton pour les enfants et les familles.

— Travailler en tant que membre du groupe de planification de l’État pour la prévention du VIH pour le ministère de la Santé de l’Oregon.

— Travailler en tant que membre du comité consultatif de planification de la santé publique du comté de Benton.

Ce chapitre est maintenant terminé.

« J’ai arrêté d’être un militant en faveur des soins de santé », a déclaré Le. “Le flambeau a été passé à un groupe plus jeune, plus dynamique et plus productif, et je fais simplement ma part en écrivant occasionnellement à l’éditeur.”

Les autres intérêts de Le incluent jouer de la guitare et chanter, jardiner, lire et construire des objets avec des Legos, y compris un train et un village en marche et des portraits de deux de ses héros, Vincent van Gogh et Albert Camus.

Chinh et Jeri ont trois enfants issus du premier mariage de Jeri, plus une fille adoptive chinoise et japonaise qu’ils ont adoptée dans un camp de réfugiés en Thaïlande lorsqu’elle était adolescente, et un de leurs propres fils. Ils ont également plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. La proximité de la famille et des soins de santé Kaiser Permanente a incité à déménager dans la région de Happy Valley.

“J’ai la chance d’avoir une famille aimante”, a déclaré Le. « Notre cercle d’amis à travers le monde et ici a encore enrichi notre vie à bien des égards. À quel point peut-on avoir plus de chance, avec toutes ces bénédictions ? »

L’exposition d’art au centre communautaire Corvallis se poursuivra jusqu’à la fin février. Les heures d’ouverture du centre sont de 8h à 19h du lundi au vendredi et de 8h à 11h le samedi. Le centre est fermé le dimanche.

— Jane Stoltz, Corvallis Gazette-Times