L’artiste Mire Lee à propos de sa commande viscérale au Tate Modern Turbine Hall

«Je fais toujours des choses qui ne fonctionnent pas vraiment», me dit Mire Lee autour d’un café. L’artiste coréen ne se contente pas d’être humble. Ses étranges sculptures mécaniques tremblent comme si elles étaient sur le point de mal fonctionner ; dans le passé, elle craignait souvent qu’ils ne tombent en panne lorsqu’ils étaient exposés. «J’avais beaucoup d’anxiété à l’idée de créer des œuvres cinétiques parce qu’ils sont censés faire une chose, puis ils commencent à en faire une autre, mais peu à peu, j’ai compris que cela rendait le travail beaucoup plus agréable.»

En effet, c’est cette fragilité qui rend les créations viscérales de Lee si passionnantes. Ressemblant à des intestins qui fuient ou à de la chair putride, ils capturent étrangement l’abjection des corps et le désordre d’être en vie. Et maintenant, ils déchaînent leur énergie déconcertante dans l’ancienne centrale électrique de la Tate Modern. Pour la commande Turbine Hall de la galerie londonienne, l’artiste a créé une nouvelle installation tentaculaire intitulée « Open Wound » qui s’inspire largement du passé industriel du bâtiment.

Réimaginant l’espace caverneux comme une sorte d’usine, Lee a installé une énorme turbine motorisée de sept mètres de long qui pompe un liquide visqueux à travers des tubes de silicone pendants. Le liquide s’accumule en dessous dans un grand plateau, où des sculptures en tissu l’absorbent, formant ce qu’elle appelle des « peaux ». Ceux-ci sont séchés sur des claies par des techniciens puis suspendus au plafond par des chaînes. Au fur et à mesure que l’installation se développe, l’espace sera progressivement rempli par ces figures spectrales.

Vue de l’installation de la commande « Open Wound » de Mire Lee dans le Turbine Hall © Oliver Cowling avec Lucy Green

Nous nous rencontrons à Berlin, où l’artiste basée à Amsterdam et à Séoul passe du temps avant de se rendre à Londres pour installer la nouvelle œuvre, qui ouvrira ses portes le 9 octobre. Lorsque Lee a été approchée pour la première fois pour le projet, elle a déclaré qu’elle avait commencé avec « quelques simples des idées pour une structure en forme de turbine qui ressemble un peu à un cœur ou à un utérus. . . Je commence toujours par quelque chose de très simple parce que je rencontre des producteurs culturels, des collaborateurs, des conservateurs et c’est facile pour eux d’intervenir parce que ce n’est pas formé.

Cependant, une fois formées, les installations charnelles de Lee sont tout sauf simples. Les matériaux artificiels remplacent souvent l’organique : les tubes en PVC imitent les entrailles, les bétonnières béantes comme des bouches, l’huile de voiture suinte comme du sang ou des excréments. Fusionnant corps, art et machinerie, ces spectacles obsédants repoussent et fascinent à la fois.

Malgré les nuances morbides de son art, Lee parle de son travail avec franchise et humour. Elle décrit son processus comme « très bâclé », mais c’est cette approche brute qui l’a propulsée sur le devant de la scène ces dernières années. À 36 ans, elle est la plus jeune artiste sélectionnée pour l’exposition Turbine Hall, une commande annuelle qui revient généralement à des noms plus établis (les anciens récipiendaires incluent Anish Kapoor, El Anatsui et Ai Weiwei).

Mais Lee a déjà stupéfié le public du monde entier avec ses installations grotesques et troublantes. Lors d’une exposition en 2020 au Art Sonje Center de Séoul, elle a présenté «Transporteurs», des réseaux suspendus de tubes qui ressemblaient à des entrailles et de la glycérine liquide éjaculée bruyamment. Depuis, sa renommée s’est accrue grâce à des expositions personnelles au MMK de Francfort et au New Museum de New York, ainsi qu’à des présentations à la Biennale de Busan et au Carnegie International de Pittsburgh. Mais l’artiste a véritablement fait sensation à la Biennale de Venise 2022 avec «Endless House : trous et gouttes», un échafaudage drapé de céramiques en forme de carcasse, aspergées par une pompe d’émail rouge sang. Ce drame sanglant a suscité des émotions contradictoires, du désir et de la pitié au chagrin et au dégoût.

Pour Lee, ces réactions sont directement liées à notre relation avec le corps et à la conscience de notre propre mortalité. « Le dégoût est un sentiment négatif très fort que vous ne pourrez jamais ressentir à cause de choses qui ne vous concernent pas. Vous ne seriez dégoûté que par quelque chose qui vous affecte fortement, ce qui signifie que cela fait en quelque sorte partie de vous », dit-elle. « Le corps est similaire. C’est quelque chose dont on prend soin et qu’on chérit, mais inévitablement, il se dégrade et se déforme – c’est un lieu d’horreur. Pas de manière grotesque, mais d’une manière existentielle et fondamentale de quelque chose qui change. »

Né à Séoul en 1988, Lee aspirait à l’origine à être cinéaste, attiré par le cinéma violent et macabre : « David Cronenberg, Quentin Tarantino, beaucoup de films mafieux et d’horreur japonais ». Au lieu de cela, elle a étudié la sculpture à l’Université nationale de Séoul, avant de déménager aux Pays-Bas en 2018. Une résidence de céramique à Oisterwijk a déclenché une transition vers l’utilisation de l’argile, un matériau que l’artiste décrit également en termes corporels : « C’est une expérience très corporelle de travailler avec l’argile. . Cela vous colle aux mains et vous devez être très soumis à sa matérialité », dit-elle.

Rappelant une chaîne de production industrielle. . . © Oliver Cowling avec Lucy Green . . . « Open Wound » considère le bilan physique et émotionnel de notre monde obsédé par le progrès © Oliver Cowling avec Lucy Green

Mais l’artiste cherchait continuellement un moyen d’injecter de l’imprévisibilité dans son travail : « Je voulais créer quelque chose de brut et de sauvage. » Pour cela, elle s’est tournée vers le chaos lié à l’utilisation de liquides et de machines telles que des moteurs ou des pompes péristaltiques. « Les liquides sont fondamentalement incontrôlables et toujours très difficiles à gérer », dit-elle. « Avec les machines, c’est la même histoire. . . Je suis devenu un peu accro aux résultats qu’ils m’ont donnés.

Ce sont ces résultats – moments aléatoires de décharge, sons orchestrés, mouvements saccadés – qui rendent les œuvres de Lee si évocatrices de corps indisciplinés. Mais l’artiste va encore plus loin, exploitant les qualités viscérales de ces matériaux pour sonder les profondeurs émotionnelles et évoquer des tensions psychologiques. Lors de son exposition au New Museum l’année dernière, intitulée Soleil noir d’après le livre de la philosophe Julia Kristeva de 1987 sur la dépression, elle a créé un environnement mélancolique rappelant un abattoir. Des sculptures bombées pendaient comme de la viande à côté de textiles criblés de trous recouverts d’argile coulée et humide. Une machine à vapeur maintenait l’air lourd et humide.

Dans ces panoramas intenses, les intérieurs corporels deviennent des métaphores de traumatismes et de sombres fantasmes. Elles rappellent les sculptures psychologiquement chargées de l’une de ses influences majeures, Louise Bourgeois (une autre ancienne récipiendaire de la commande du Turbine Hall). Elle cite également les photographies sans faille de Nan Goldin comme source d’inspiration. « J’ai un faible pour les artistes exposés, nus et sans armure, qui prennent des risques », dit-elle.

« Black Sun » de Mire Lee au New Museum, New York, 2023 © Dario Lasagni

Aujourd’hui, la propre pratique de prise de risque de l’artiste a atteint une échelle épique. Comme le suggère le titre de « Open Wound », cette nouvelle œuvre s’intéresse également à l’exploration des traumatismes corporels et psychologiques. Rappelant une chaîne de production industrielle, il considère le bilan physique et émotionnel de notre monde obsédé par le progrès : « Je m’intéresse à la nostalgie et à la stupidité autour de la technologie. . . les échecs du passé mais aussi les rêves que nous avons maintenant avec l’IA » – tout en méditant sur des thèmes plus larges de la décadence, du renouveau, des soins et de la connexion humaine.

L’artiste elle-même est sceptique quant à la façon dont les critiques ont présenté l’horreur comme la réaction dominante à son travail : « Je ne pense pas vraiment que l’horreur soit la principale chose que ressentent les gens. Je pense que les gens ressentent une proximité. Les corps et les difformités sont des choses dont nous nous sentons immédiatement proches.

Ce sentiment d’intimité est exactement ce que Lee veut évoquer dans « Open Wound ». «J’ai écrit dans ma première proposition que je voulais que l’œuvre dégage une certaine sensation de chaleur – je n’ai jamais vraiment eu l’intention de rendre mes œuvres horribles», dit-elle en riant. « Ce n’est pas aussi inconfortable comparé aux choses qui vous mettent vraiment mal à l’aise. »

9 octobre au 16 mars, tate.org.uk