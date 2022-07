L’artiste mimétiste imite Alia Bhatt et recrée sa séquence “mon mariage”

Alia Bhatt est l’une des actrices les mieux payées de Bollywood, elle a un énorme fan suivant. L’actrice, qui s’est récemment mariée à Ranbir Kapoor lors d’une cérémonie privée, est apparue dans le talk-show de Karan Johar Koffee avec Ranveer Singh saison 7.

Alia Bhatt a parlé de son mariage sur Koffee avec Karan. Une mimétiste Chandni, qui compte plus de 85 000 abonnés sur les réseaux sociaux, a recréé sa séquence “mon mariage”. La vidéo devient virale sur les réseaux sociaux, elle a mis en ligne le clip avec la légende : « Le jour où @karanjohar se mariera… Oh, mon mariage ?





L’un des utilisateurs des médias sociaux a commenté: “C’était la partie préférée de l’émission et maintenant la vidéo préférée de Chandni mimic.” Une autre personne a mentionné: “Vous êtes plus alia qu’alia elle-même.” Le troisième dit : « L’âme de Daya bhàbhi est entrée dans le corps d’Alia. Le quatrième a commenté : « C’était comme Aliaa mais le rire que tu as fait était celui de Daya Bhabhi ». Le cinquième a écrit : « Omg .. Karan devrait plutôt t’appeler ! Cette Alia est intolérable.

Pendant ce temps, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt vont bientôt devenir parents de leur premier enfant alors que le couple a annoncé la grossesse fin juin, à peine deux mois et quelques jours après leur mariage le 14 avril. Dans une récente interview, Ranbir a maintenant révélé qu’Alia l’a préparé à des questions sur la paternité avant les promotions de son prochain film Shamshera.

S’adressant à Indian Express, l’acteur d’Ae Dil Hai Mushkil a déclaré : “Je savais qu’on me poserait souvent cette question pendant que je fais la promotion de Shamshera. J’avais donc beaucoup répété avec Alia aussi. Elle me demandait : ‘Ranbir, aap pita banne wale ho, aap kya kehna chaahte ho? (Ranbir, tu vas devenir père. Qu’est-ce que j’ai à dire à ce sujet?) ” mais ce n’étaient que des mots, et je ne peux pas décrire le sentiment réel que je ressens à l’intérieur de moi. Je suis très heureux et très excité, et très nerveux, je suis terrifié aussi, mais je suis très reconnaissant.”

L’acteur a ensuite parlé de ses émotions cachées avant d’embrasser la paternité en ajoutant : “J’ai vécu différentes émotions, mais c’est une émotion qui remplit complètement votre cœur. Jo ho raha hai, kya ho raha hai, itni jaldi ho raha hai . (Ce qui se passe, ce qui se passe, ça se passe trop tôt). Sommes-nous prêts ? Est-ce que je pourrai tenir mon enfant correctement ? Maintenant aussi, quand je tiens un bébé, j’ai tellement peur. Je ne sais pas comment bercer un bébé tout en gardant son cou et son dos en sécurité”, avant d’ajouter qu’il suit les conseils de son directeur Karan Malhotra qui a eu un bébé pendant la pandémie.