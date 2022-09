Alors que Brahmastra, la vedette de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt, fait des disques au box-office, la performance de l’actrice a conduit à plusieurs mèmes et blagues. Le personnage d’Alia d’Isha a inspiré plusieurs mèmes, et la créatrice de contenu Chandni devient virale pour son mimétisme de Bhatt.

L’influenceur des médias sociaux nommé Chandni Mimic a mis en ligne une bobine sur la contribution d’Alia à Brahmastra, et les internautes deviennent gaga de son mimétisme. Dans la bobine, Chandni ressemblait exactement à Bhatt, et les internautes trouvent une étrange ressemblance dans sa voix et ses expressions. Chandni parle même plusieurs fois de Shiva, et la vidéo fait des merveilles sur Internet

Voir la vidéo







Le film Brahmastra d’Ayan Mukerji était l’un des films les plus attendus, les internautes ont attendu sept longues années pour le film mettant en vedette Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans les rôles principaux. Le thriller d’action est sorti en salles le 9 septembre.

Au milieu de la tendance #BoycottBrahmastra, le film a rapporté Rs 75 crore le premier jour. Cependant, il y a des gens qui avaient des sentiments mitigés à propos du film. Une certaine partie de la population a estimé qu’Alia Bhatt avait peu ou pas de dialogue, et tout était juste autour du “Shiva”, le personnage joué par Ranbir Kapoor.

Les netzines se sont tournés vers Twitter, Instagram et d’autres applications de médias sociaux et ont suivi l’acteur. L’un d’eux a écrit : « Les dialogues les plus parlés d’Alia à Brahmastra. “Kya hua Shiva, Shivaa, Shiva Kya hua, Shivaaaa, hua kya Shiva, Shivaaaaaa, Ye kya hora hai Shiva, Shivaaaaaaa, Shivaaaaaaa.” Le second a dit : « Ek dailouge reh gya ” Shiva tumhara hath »

Pour les non-initiés, à part Ranbir et Alia, Brahmastra présente Amitabh Bachchan, Mouni Roy et Nagarjuna dans des rôles clés avec Shah Rukh Khan faisant une apparition en tant qu’invité. Le spectacle visuel à gros budget se déroule dans des salles en 2D, 3D et IMAX 3D en langues hindi, tamoule, télougou, malayalam et kannada.