L’artiste mimétiste Chandni imite Alia Bhatt dans une nouvelle vidéo, fait des fouilles hilarantes à Brahmastra, Koffee With Karan

L’artiste mimétiste et comédienne Chandni est de retour avec un autre gag reel sur Alia Bhatt, et elle l’a prouvé une fois de plus que personne ne peut imiter l’actrice de Brahmastra aussi parfaite qu’elle. Dans sa nouvelle vidéo, Chandni projette la lutte d’Alia Bhatt qui essaie d’organiser une grande fête d’anniversaire pour Ranbir Kapoor.

Comme toujours, Chandni fait le mimétisme parfait d’Alia, et elle recrée parfaitement le rire de l’actrice. Si vous n’écoutez que l’audio de la bobine, vous pourriez penser qu’Alia discute de ses plans pour la fête d’anniversaire de Ranbir. Chandni a même fait une fouille à Brahmastra et Koffee With Karan. Elle est allée appeler Ranbir, ‘vouloir être père.’

Dès que Chandni a mis en ligne la vidéo, elle est devenue virale en un rien de temps. Jusqu’à présent, la vidéo a obtenu plus de 483 000 vues, 45 000 likes et 432 commentaires. Un utilisateur a écrit : “Hey karan, c’est moi – kwk ka bhi promotion hogya.” Un autre utilisateur a écrit : “Comment obtenez-vous tous ces petits détails ?” Un autre internaute a écrit : “Ce rire est si juste.” L’un des internautes a écrit “Mere shiva ko lights bahot pasand hai”.

Alors que Brahmastra, la vedette de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt, fait des disques au box-office, la performance de l’actrice a conduit à plusieurs mèmes et blagues. Le personnage d’Alia d’Isha a inspiré plusieurs mèmes, et la créatrice de contenu Chandni devient virale pour son mimétisme de Bhatt.

L’influenceur des médias sociaux nommé Chandni Mimic a mis en ligne une bobine sur la contribution d’Alia à Brahmastra, et les internautes deviennent gaga de son mimétisme. Dans la bobine, Chandni ressemblait exactement à Bhatt, et les internautes trouvent une étrange ressemblance dans sa voix et ses expressions. Chandni parle même plusieurs fois de Shiva, et la vidéo fait des merveilles sur Internet. Brahmastra Part One: Shiva est actuellement en cours d’exécution dans les cinémas, et il est devenu le film le plus rentable de l’année.