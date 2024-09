L’artiste Margaret Jacobs veut que vous réfléchissiez à l’agrile du frêne

Julia BoteroMargaret Jacobs parle de sa sculpture Carrying Knowledge: Mint

L’artiste Margaret Jacobs a grandi à Ogdensburg et est membre de la tribu mohawk d’Akwesasne. Elle intègre des aspects de son identité autochtone dans ses sculptures et ses bijoux. L’une des sculptures de Jacobs est maintenant exposée en permanence au Expérience Adirondack : le musée du lac Blue Mountain. La sculpture est en acier et représente sa version unique du célèbre panier à dos Adirondack. Elle s’est entretenue avec Julia Botero.

Cette conversation a été légèrement modifiée.

MARGARET JACOBS : Ma communauté d’Akwesasne est une communauté de vannerie, il y a donc toutes sortes de paniers. Il y a des paniers fantaisie et des paniers utilitaires. Dernièrement, je me suis beaucoup intéressée aux paniers utilitaires. Le panier à dos se porte sur le dos, c’est une sorte de sac à dos. Il est fait d’éclisses de frêne et de cuir ou simplement de frêne. C’est essentiellement la version traditionnelle d’un sac à dos.

JULIA BOTERO:Vous avez mentionné que le panier est fait de copeaux de frêne. Pouvez-vous simplement décrire ce qu’est un copeaux de frêne ?

JACOBS: Il provient du frêne et vous obtenez ces éclisses qui en sortent. Si vous faites un panier fantaisie, ce sera une éclisse très fine que vous créerez, mais pour un panier utilitaire ou les paniers à bagages, elles seront un peu plus larges et plus épaisses.

BOTERO: Ce qui est intéressant dans votre représentation d’un panier à paquets dans cette sculpture, c’est qu’il n’est pas fait d’éclats de frêne mais de feuilles de menthe. Pourquoi avez-vous choisi de faire fabriquer le panier à paquets à partir de feuilles de menthe ?

JACOBS: Si vous parcourez mon travail, je m’intéresse à différents types de plantes qui ont une signification culturelle ou personnelle ou un récit historique. La menthe est une plante avec laquelle j’ai toujours grandi et que j’ai dans mon jardin actuel. C’est simplement l’une de mes préférées. Elle est utilisée pour calmer l’estomac, elle a donc également un but médicinal. Je pense que tout le monde connaît très bien la menthe.

La sculpture de Jacobs intitulée Carrying Knowledge: Mint est exposée dans la collection permanente du musée Adirondack Experience à Blue Mountain Lake. Photo avec l’aimable autorisation de Margaret Jacobs

BOTERO: Quel message essayez-vous de transmettre en utilisant la menthe comme matériau pour le panier à paquets ?

JACOBS: Je voudrais vraiment aborder la question de l’agrile du frêne.

BOTERO: C’est l’insecte invasif qui tue de nombreux frênes et les menace.

JACOBS: Oui. J’ai des amis qui fabriquent des paniers et ils en parlent beaucoup en ce moment. Ils me demandent : « Est-ce que je peux continuer à enseigner ? Est-ce que je peux continuer à fabriquer ? Que fait-on du matériel ? Est-ce qu’on le conserve ? Est-ce qu’on enseigne seulement des cours spécifiques ? » Ce n’est pas juste un frêne. C’est un frêne, mais c’est une ressource culturelle liée à la tradition culturelle, à l’économie, aux beaux-arts et à l’artisanat. Si l’arbre disparaît, ce n’est pas seulement qu’il n’y a plus d’arbres. Il y a tous ces autres effets qui se produisent à un niveau plus profond dont je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte à moins de faire partie de cette communauté.

BOTERO: Vous voulez dire dans votre communauté des Mohawks d’Akwesasne ?

JACOBS: Je peux voir l’impact sur Akwesasne, mais je pense que c’est une conversation qui a lieu également dans d’autres communautés autochtones.

BOTERO: Ce qui est vraiment cool avec cette sculpture, c’est que les feuilles de menthe semblent vraiment douces et délicates même si elles sont en acier. Je sais que tu as mentionné que tu aimes vraiment travailler avec les textures dans ton travail et je ne peux m’empêcher de remarquer comment cela transparaît dans cette sculpture.

JACOBS: Le métal et l’acier sont les matériaux typiques associés à l’industrie. Ils sont gros, lourds et très rigides, mais j’aime les transformer pour qu’ils paraissent organiques et naturels et qu’ils aient cette énergie très naturelle. Il s’agit donc de prendre l’idée stéréotypée de ce que vous associez à l’acier en tant que matériau et de l’inverser.

BOTERO: Je n’ai aucune idée de la façon dont vous avez pu physiquement donner à ces feuilles un aspect si naturel. Pouvez-vous m’expliquer comment vous travaillez le métal pour donner à ces feuilles un aspect si naturel et délicat ?

JACOBS: J’utilise plusieurs procédés différents dans mon travail pour créer cette énergie. J’utilise beaucoup d’outils et d’équipements de forge et de procédés, ainsi que de nombreuses techniques de soudage ou de fabrication. Pour la pièce du panier, j’ai fait faire ces panneaux en acier pour qu’ils ressemblent à des feuilles de menthe, puis je les ai mis dans une forge et j’ai utilisé un chalumeau pour les chauffer, puis je les ai martelés. Cela crée une forme de départ globale, puis je soude le tout ensemble, puis je retourne à l’intérieur avec le chalumeau et le marteau pour continuer à déplacer le matériau afin d’obtenir la forme que je souhaite. Ensuite, je retourne à la soudure. À un certain moment, je fais des allers-retours pour créer l’objet.

BOTERO: Et vous dites que cela permet de donner un aspect plus naturel à l’objet que vous créez ?

JACOBS: Cela donne une énergie plus organique à la pièce, ce qui me permet de la déplacer pour qu’elle ressemble à un matériau naturel. Elle ne ressemble plus à une poutre en I ou à un morceau d’acier industriel. Elle ressemble vraiment à du bois. Elle ressemble à du cuir. Elle ressemble à un matériau qui a cette douceur et cette nature organique.

Sculpture de Jacobs intitulée Porter des connaissances : la menthe est maintenant exposé en permanence à l’Adirondack Experience : le musée du lac Blue Mountain.