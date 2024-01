L’artiste Manal Al-Dowayan se prépare pour la Biennale de Venise en invitant des centaines de femmes saoudiennes à collaborer sur un projet artistique

RIYADH : La curiosité était son guide, dévoilant de manière créative les merveilles cachées de l’ordinaire, et le concepteur de produits Lamees Alfadhel a conçu Qitmeer, une machine qui produit des feuilles de cuir végétalien à partir de dattes endommagées et gaspillées.

Qitmeer était le projet de fin d’études du jeune designer. Fascinée par la science, la créativité et la capacité de façonner l’interaction humaine avec le monde, Alfadhel a exploré plusieurs parcours académiques avant de découvrir sa passion et son objectif dans la conception de produits.

“Même si je ne m’en suis peut-être pas rendu compte immédiatement après le lycée, j’ai vite découvert que la conception de produits rassemble un mélange captivant de différentes disciplines, me permettant de combiner mes intérêts et de créer des solutions innovantes”, a déclaré Alfadhel, lauréat d’une distinction de première classe en conception de produits. diplômé de l’Université Princesse Nourah bint Abdulrahman.

Lamees Alfadhel a travaillé sur plusieurs projets. Son premier projet était un jeu interactif avec des cartes thématiques, conçu pour encourager le travail d’équipe et les conversations engageantes. (Fourni)

L’intérêt d’Alfadhel pour la culture, la durabilité et la construction d’un avenir plus vert grâce au design a incité la jeune créatrice à baser ses recherches de fin d’études sur l’industrie du cuir naturel dans le Royaume.

«Je trouve mon inspiration dans les conceptions culturelles qui intègrent des éléments de mon pays, comme les palmiers dattiers emblématiques», a-t-elle déclaré.

Elle a identifié deux principaux défis auxquels est confrontée l’industrie du cuir naturel dans le Royaume : les dommages chimiques résultant du traitement du cuir et la quantité massive de dattes gaspillées.

“Ces défis m’ont inspiré à concevoir une machine combinant une solution à ces deux problèmes”, a déclaré Alfadhel.

La machine à fabriquer le cuir végétalien Qitmeer fonctionne en broyant les dattes, en les mélangeant avec des additifs, puis en les versant dans des moules pour démarrer la première moitié du processus de séchage avant de les préparer aux processus de finition et de coloration.

Les feuilles de cuir végétalien sont ensuite prêtes pour l’opération de fabrication et de production, qui comprend la confection de vêtements et d’accessoires en cuir.

Les fibres sont un élément essentiel du processus de fabrication du cuir synthétique végétalien, et les dattes sont le choix optimal pour cette industrie, étant donné qu’elles ont une teneur élevée en fibres.

« J’ai hâte de produire les feuilles de cuir les plus uniques de l’industrie. La durabilité est une valeur fondamentale qui guide mon travail, dédié à la construction d’un avenir plus vert grâce au design », a déclaré Alfadhel.

Qitmeer a été accueilli positivement par les gens. Cela encourage les autres à utiliser les éléments et les sources disponibles dans le Royaume, a expliqué Alfadhel.

Aujourd’hui, les jeunes créatifs, dont Alfadhel, ont l’opportunité de laisser leur marque sur la scène nationale et mondiale de l’art et du design, la renaissance culturelle du Royaume soutenant et inspirant une nouvelle génération, un élément clé du plan économique et social visionnaire de l’Arabie saoudite visant à construire une économie créative.

« La communauté du design dans le Royaume a connu une croissance et une reconnaissance significatives ces dernières années », a déclaré Alfadhel.

« Il existe de nombreuses initiatives, organisations et programmes soutenus par le gouvernement qui promeuvent et soutiennent activement les designers de diverses disciplines. »

Alfadhel a travaillé sur plusieurs projets et son premier était un jeu interactif avec des cartes thématiques, conçu pour encourager le travail d’équipe.

Elle a ajouté : « Parmi les projets sur lesquels j’ai travaillé, je suis très fière de souligner Qitmeer comme ma réalisation la plus importante jusqu’à présent. »

Qitmeer a été sélectionné et présenté dans « l’exposition de remise des diplômes » de Tanween à Ithra en novembre dernier. L’exposition met en lumière les travaux les plus remarquables réalisés par des diplômés des écoles et universités de design et d’architecture du monde arabe.

Alfadhel utilise principalement Adobe Creative Cloud, Illustrator et Photoshop pour ses créations. Lors de l’esquisse de l’idée initiale et de la modélisation 3D, elle utilise la plateforme Fusion 360.

« Fusion 360 est un élément fondamental de mon processus créatif, me permettant de donner vie à des idées et de les affiner avec une attention aux détails », a-t-elle déclaré.

« Dernièrement, j’ai réalisé que la couleur la plus utilisée dans mes créations était le vert, mais cela dépend du but du produit que je conçois. Chercher à comprendre la signification des couleurs est une étape importante de mon processus de conception.

Le monde a été témoin de designers de produits influents qui ont établi de nouvelles normes, laissant une marque derrière eux, et la passion d’Alfadhel pour le design, ainsi que son engagement et sa détermination inébranlables à contribuer à l’industrie du design la distinguent comme un ajout possible à cette liste croissante.

Elle travaille actuellement comme graphiste et spécialiste du marketing à Riyad et aspire à collaborer avec des talents locaux pour favoriser la croissance et le développement des jeunes créatifs saoudiens dans le Royaume.