L’artiste Lostant, connue pour son travail du cuivre, montrera son travail à Westclox au Pérou – Shaw Local

NCI ARTworks accueillera la réception d’ouverture de Suzanne Shafer-Wilson, de Lostant, principalement connue pour son travail sur cuivre, de 18h30 à 20h30 le vendredi 12 août, au bâtiment Westclox et à l’espace de la galerie sur le bloc 300 de Cinquième rue au Pérou.

Shafer-Wilson est un artiste multimédia qui a accumulé des centaines d’heures de collège et d’atelier en dessin, illustration, peinture, céramique, sculpture et autres médias.

Son spectacle, « Pieces of Me », présentera de nombreux exemples de ses transitions en filet sans nœuds et en dentelle à l’aiguille ; une technique italienne traditionnelle des arts de la fibre recréée en rond avec du fil de cuivre et d’argent sterling au cours des 30 dernières années.

Plus récemment, Shafer-Wilson faisait partie d’une exposition collective intitulée “Urban Garden” où son travail était exposé à la Vale Craft Gallery de Chicago (www.valecraftgallery.com) Son travail est apparu dans plusieurs expositions à la WomanMade Gallery de Chicago, https://womanmade.org/artwork/suzanne-shafer-wilson et est également apparu sur la couverture de The Crafts Report , un magazine d’affaires d’artisanat diffusé à l’échelle nationale.

Il n’y a aucun frais pour assister au vendredi et tous sont les bienvenus. La galerie sera également ouverte de midi à 17 h le samedi 13 août.