L’artiste londonien Slawn se fiche que vous détestiez son art

Portrait de Slawn. Photo de Georgia Jones. Avec l’aimable autorisation de Saatchi Yates. Portrait de Slawn. Photo de Georgia Jones. Avec l’aimable autorisation de Saatchi Yates.

« Vendez-vous des œuvres de Slawn ? » En mars 2022, le personnel de la réception de Saatchi Yates a entendu cette question à maintes reprises alors que, pendant plusieurs jours, des centaines de visiteurs sont venus répéter la même question. Le personnel était déconcerté : après tout, la galerie n’avait jamais travaillé avec l’artiste ni entendu parler de lui auparavant. Ce stratagème de guérilla marketing est venu de l’artiste Olaolu Slawn, connu simplement sous le nom de Slawn, qui avait publié effrontément sur Instagram un message disant à ses milliers d’abonnés qu’ils pouvaient trouver son travail à la galerie londonienne. Autant dire que le coup a pris la galerie au dépourvu, mais indéniablement, il a mis l’artiste sur le radar des directeurs de galerie.

Slawn, vue de l’installation « Slawn: 1000 Canvases » chez Saatchi Yates, 2024. Avec l’aimable autorisation de Saatchi Yates.

Deux ans plus tard, Slawn, aujourd’hui âgé de 23 ans, ouvre sa première exposition personnelle chez Saatchi Yates, « Slawn : 1 000 toiles ». L’exposition, qui se déroule jusqu’au 20 octobre, présente 1 000 œuvres de format A4 aux couleurs vives, chacune représentant un visage peint à la bombe et vendues au prix de 1 000 £ (1 300 $). En attendant, le nouveau corpus d’œuvres plus grandes de l’artiste regorge d’images provocantes, allant des caricatures de rassemblements du KKK à D’accord (toutes les œuvres 2024) à un Les Simpson-figure féminine de style sur fond de drapeau américain Glace américaine. L’exposition montre clairement qu’il n’a pas l’intention de jouer selon les règles, à travers l’irrévérence de son travail et de sa personnalité. Lors du vernissage animé, où la foule nombreuse des visiteurs de la galerie s’est déversée dans la rue, il est même sorti pour peindre une voiture garée. « Les 1 000 toiles ne sont pas censées être de l’art rapide », a expliqué Slawn à Artsy par téléphone (il se rendait à « Barbie® : l’exposition » au Design Museum). « C’est censé être un moment dans le temps… du genre : « Regardez, à ce stade de sa carrière, c’est là où vous étiez. » C’est une histoire que les gens peuvent raconter, pas une belle œuvre d’art réalisée par un artiste torturé – c’est juste ringard, mec. »

De Lagos à Londres

Né en 2000 à Lagos, Slawn a commencé à créer des designs pour la première marque de skate du Nigeria, Waffesncream, même s’il a toujours farouchement résisté à l’étiquette d’artiste. En fait, il rejette toujours ce titre. « Je n’ai jamais considéré cela comme de l’art », a déclaré Slawn. « Je l’ai simplement considéré comme une création, et c’est pourquoi je ne me qualifie pas d’artiste, car je trouve que c’est irrespectueux envers les personnes qui vont à l’école et apprennent à le faire… Je l’ai simplement fait parce que j’ai continué à le faire, et cela m’a fait me sentir en sécurité », a-t-il ajouté. Ces débuts dans le skate shop ont donné naissance à Motherlan, une marque de vêtements qu’il a cofondée avec des amis, et qui a attiré l’attention de l’icône du streetwear Virgil Abloh. Slawn a déménagé à Londres en 2018 et s’est inscrit à l’université Middlesex pour étudier le graphisme l’année suivante, mais son séjour là-bas a été bref – une seule journée. «Ce jour-là, j’ai appris une chose, et peu de temps après, j’ai été viré. » Mais la seule chose qui comptait, c’était la répétition, le fait d’avoir un style, a-t-il déclaré.

Il a pris cette leçon à cœur. Pendant le confinement de 2020, Slawn a commencé à peindre, peuplant ses œuvres d’un visage récurrent qui jouait avec des caricatures racistes en blackface. Cette image emblématique est devenue une caractéristique de son style, visible dans des œuvres comme Les Trois Arthursqui présente trois de ces personnages en costume ou sur chacune des 1 000 toiles colorées de Saatchi Yates. « Je le dis de la manière la plus honnête possible, c’est tout ce que je sais dessiner », a-t-il avoué.

Slawn se vend à sa manière

Après avoir supplié à plusieurs reprises Abloh, qu’il appelle « V », de lui confier un travail, Slawn se souvient que le designer lui a donné un conseil simple mais transformateur : « Vends juste tes affaires. Vends-toi. » Inspirés, lui et sa petite amie, Tallula Christie, la mère de ses deux enfants, ont commencé à commercialiser son travail sur Instagram. Ces premières œuvres ont abouti à sa première commande pour Louis Vuitton et à une exposition personnelle à la Truman Brewery dans l’East End de Londres, toutes deux en 2021. Aujourd’hui père de deux fils, un nouveau-né et un enfant de deux ans, Slawn trouve que le temps est de plus en plus précieux. Sa petite amie et leur famille gèrent le Beaubeaus Cafe dans l’est de Londres, du nom de leur fils aîné, Beau. Travaillant dans son studio près de Caledonian Road, il se concentre sur son art pour « éviter les ennuis », comme il le dit. L’intérêt de Slawn réside moins dans l’art lui-même que dans les réactions qu’il suscite. Il se souvient d’un incident où des gens voulaient la même œuvre d’art, ce qui l’a incité à organiser un « fight club » dans son studio. « Vous pouvez même vous battre pour une œuvre d’art si vous le souhaitez », a-t-il déclaré. « Je vais faire en sorte que deux marchands d’art importants se battent un jour, je vous le promets », a-t-il ajouté.

Adopter la réaction amour-haine

Slawn, vue de l’installation « Slawn: 1000 Canvases » chez Saatchi Yates, 2024. Avec l’aimable autorisation de Saatchi Yates.

Slawn n’a aucun scrupule à s’opposer aux normes du monde de l’art. Il est prêt à considérer n’importe quoi comme une toile pour son travail, d’une Bentley ou d’un bus rouge à deux étages jusqu’à des dessins au marqueur sur le corps des gens, y compris celui de la rappeuse Rubi Rose, sur laquelle il a dessiné un dessin au marqueur en décembre 2023. Tout cela fait partie de son style décomplexé : « Est-ce que je peux convaincre 1 000 enfants d’aller au Saatchi Yates et de faire la queue pour un t-shirt ? », a demandé Slawn. « Jusqu’où puis-je aller ? », s’est-il demandé. Slawn se définit lui-même comme un personnage controversé. « Les gens m’ont toujours beaucoup aimé ou beaucoup détesté, donc j’ai été soit détesté par le public, soit vraiment aimé », a-t-il déclaré. Bien qu’il soit en paix avec sa réputation, il veut remettre les pendules à l’heure sur un point : « Il y a beaucoup de gens qui pensent que j’essaie juste d’être irrespectueux. Je n’essaie pas d’être irrespectueux. C’est pourquoi je ne me considère pas comme un artiste ; je sais combien de travail j’y mets », a-t-il déclaré. « Je suis dans mon propre domaine. Je fais juste ce que je veux. »

