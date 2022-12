L’artiste joue “Jana Gana Mana” à la guitare électrique pendant le festival Hornbill du Nagaland

S’il y a quelque chose qui nous fait tenir la tête haute, ce n’est rien d’autre que le moment où nous entendons ‘Jana Gana Mana’. Le sentiment de fierté et de respect qui coule alors dans nos nerfs est tout simplement indescriptible. Tel a été le moment recréé lors du Hornbill Festival au Nagaland lorsqu’un artiste a joué de manière unique l’hymne national indien. L’interprétation a été jouée à la guitare électrique, ce qui a laissé tout le monde émerveillé et surpris !

L’artiste, Imnainla Jamir, a joué l’hymne national à la guitare électrique tandis que le public et d’autres personnalités vénérées se tenaient dans le respect. Dans la vidéo virale, on pouvait apercevoir le musicien jouant “Jana Gana Mana” de la manière la plus “électrique” admirée par les téléspectateurs en ligne. Les dignitaires présents au Nagaland’s Hornbill Festival ont apprécié le moment emblématique de la recréation de l’hymne national indien de la plus belle des manières. Le ministre en chef de l’État Neiphiu Rio, le vice-président Jagdeep Dhankar, le gouverneur du Nagaland Jagdish Mukhi et d’autres étaient présents au festival culturel.

Pendant ce temps, Jamir et “sa” version de l’hymne national sont devenues virales sur Internet, car les utilisateurs ne peuvent s’empêcher de la féliciter pour une si belle interprétation. “La chair de poule”, s’est exclamé un utilisateur sur Twitter. Un autre a commenté: «L’une des meilleures versions de l’hymne national que j’aie jamais entendues. J’ai adoré chaque seconde”, tandis que le troisième a dit : “Excellent, c’est l’Inde. Salut au talent de la jeunesse”.

L’une des meilleures versions de l’hymne national que j’aie jamais entendues. J’ai adoré chaque seconde.— Krishna N (@karprix) 2 décembre 2022

Même Anand Mahindra a loué la performance de l’artiste Naga. Il a écrit: «Ce clip est la preuve à quel point Incredible India est. L’incroyable diversité des cultures coexistantes.

Le #HornbillFestival est si unique qu’il ne peut que se renforcer… » Le Hornbill Festival est un festival annuel de 10 jours qui met en valeur la riche culture et la diversité du Nagaland à travers la musique traditionnelle, les danses folkloriques, les célèbres cuisines locales, l’art et l’artisanat. , etc.

