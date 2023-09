L’artiste israélien qui a adapté le journal d’Anne Frank en roman graphique est alarmé par le fait qu’un professeur du Texas ait été renvoyé pour l’avoir utilisé

Ari Folman, le cinéaste et artiste israélien qui a adapté « Le Journal d’Anne Frank » en roman graphique, s’est dit jeudi « dévasté » qu’un enseignant du Texas ait été renvoyé après avoir permis aux élèves de sa classe de lire son livre.

Dans une interview avec NBC News, il a déclaré qu’il considérait la nouvelle comme « une alerte rouge sur la direction que prend cette société », qualifiant de « folles » les récentes tentatives d’interdiction ou de censure des livres dans les districts scolaires publics à travers les États-Unis.

« C’est tellement triste qu’aujourd’hui, 80 ans après que ceci ait été écrit – 80 ans – il y ait des gens aux Etats-Unis qui ne permettent pas que cela soit vu ou lu par des enfants », a déclaré Folman jeudi lors d’un entretien téléphonique depuis son domicile à Mikhmoret. , un village du centre d’Israël.

« Le journal d’Anne Frank : l’adaptation graphique » a été publié en 2018. Folman, connu pour avoir réalisé le film d’animation nominé aux Oscars « Valse avec Bashir », a adapté le texte du journal de renommée mondiale de Frank. L’artiste israélien David Polonsky a créé les illustrations.

« Journal d’Anne Frank : l’adaptation graphique. » Le Washington Post via Getty Images

En adaptant le journal, Folman a déclaré qu’il pensait qu’il était important d’inclure des passages que les premières éditions supervisées par le père de Frank, Otto Frank, avaient exclus, y compris une scène dans laquelle la jeune fille suggère à une amie de se montrer ses seins.

« Elle a [sexual] pensées. Je suppose que c’est comme toutes les adolescentes qui traversent ce processus dont elle a parlé. … Il n’y a rien d’extrême du tout », a déclaré Folman, qui a également réalisé le film d’animation de 2021 « Where Is Anne Frank ».

Folman s’est dit consterné que le district scolaire indépendant de Hamshire-Fannett ait apparemment pris une mesure « radicale » et renvoyé l’enseignant la semaine dernière en partie à cause de ce contenu sexuel. La nouvelle a été rapportée pour la première fois la semaine dernière par chaîne d’information locale KFDM.

Mike Canizales, porte-parole du district scolaire, a déclaré à la station que la version graphique du journal de Frank n’était « pas approuvée » pour être lue dans une salle de classe. « L’enseignant a été renvoyé chez lui », a-t-il expliqué en partie, ajoutant qu’il y avait une « enquête active ».

Canizales n’a pas confirmé les détails de l’incident suite à plusieurs demandes d’informations de NBC News. Il a plutôt fourni un e-mail envoyé vendredi aux parents concernant des « inquiétudes » concernant le programme de lecture.

« Le Journal d’Anne Frank » (également connu sous le nom de « Le Journal d’une jeune fille ») a été publié pour la première fois en 1947, deux ans après la mort de Frank au camp de concentration de Bergen-Belsen en Allemagne. Le journal, rédigé en néerlandais, raconte les deux années qu’elle a passées dans la clandestinité avec sa famille pendant l’occupation nazie des Pays-Bas.

Anne Frank en 1942. Maison d’Anne Frank via Flickr

Le journal original fait l’objet d’objections depuis des décennies. L’année dernière, la version illustrée de 160 pages co-créée par Folman et Polonsky a été retirée d’au moins deux écoles – une à Fort Worth, au Texas, et une autre dans le comté d’Indian River en Floride.

Fin mars, l’American Library Association a signalé qu’il y avait eu plus de 1 200 demandes de censure de livres et de ressources de bibliothèque l’année dernière – le plus grand nombre de tentatives d’interdiction de livres depuis que le groupe a commencé à compiler des données il y a plus de 20 ans.

« La grande majorité » des plus de 2.500 livres visés par la censure ont été « écrits par ou sur des membres de la communauté LGBTQIA+ et des personnes de couleur », a indiqué le groupe.

« L’Amérique est le seul endroit où il y a des problèmes comme celui-ci avec le journal », a déclaré Folman. « Nulle part ailleurs. »