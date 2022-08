L’artiste imitant la réaction des célébrités à la séance photo nue de Ranveer Singh est sur le point

Après que Ranveer Singh ait tout dévoilé pour une séance photo pour un magazine papier, Internet a été mis en émoi. L’acteur est immédiatement devenu le centre d’attention. La séance photo a suscité une myriade de réactions de la part des gens sous forme d’opinions, de mèmes et même d’un FIR. Le buzz créé par les images ne semble pas encore s’être calmé, car maintenant, une vidéo hilarante fait le tour de diverses plateformes de médias sociaux. Cela montre comment différentes célébrités de Bollywood auraient réagi à la séance photo du magazine Ranveer. Dans le clip, un artiste nommé Sumedh Shinde imite plusieurs célébrités.

Le titre de la vidéo était “Célébrités sur la séance photo nue de Ranveer Singh”. Le premier en ligne est Nawazuddin Siddique. L’artiste fait un travail merveilleux en imitant l’acteur de Gangs of Wasseypur et livre un dialogue célèbre du film mais avec une touche.

Vient ensuite John Abraham qui conseille à Ranveer de “travailler sur ses cuisses et un peu sur les bras”. Plusieurs autres célébrités comme Sonu Nigam, Aamir Khan, Hrithik Roshan, Anil Kapoor, Ajay Devgn et Pankaj Tripathi ont également été imitées par l’artiste.

Partagé sur Twitter par un utilisateur nommé Sanjoy Ghose, le clip était accompagné d’une légende qui disait : « Fantastique ! Superbe! Hilarant!” Regarde:

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a été visionnée par plus de 16 000 personnes. Les internautes ont été extrêmement impressionnés par le spectacle que Shinde leur avait présenté. Un utilisateur a dit: “Celui-ci est un bijou!”

“Ouah. Il est incroyable », a écrit un autre.

L’animateur de télévision, le danois Sait, est également intervenu et a écrit: «Le meilleur imitateur de tous les temps! Je me souviens avoir été émerveillé par son talent sur Indian Idol il y a de nombreuses années.

Beaucoup ont partagé les imitations de célébrités qu’ils ont trouvées les plus exactes. Par exemple, cet utilisateur pense que Pankaj Tripathi était le meilleur.

Alors que cet utilisateur pense que le mimétisme de Hrithik était “le plus précis”.

Je pense que celui de Hrithik est le plus précis dans cette 👇🏼vidéo et celle-ci #RanveerSingh dans le numéro chamois va bientôt battre tous les records en tant que sujet le plus ancien du discours public ! Les mèmes et les mimiques coulent toujours https://t.co/Bw8lcEIVoX

— Afrida Rahman Ali (@AfridaRahmanAli) 2 août 2022