Un artiste de la crasse qui purgeait 24 ans de prison pour avoir emprisonné et violé à plusieurs reprises quatre femmes a vu sa peine augmentée de six ans.

Solo 45, de son vrai nom Andy Anokye, était reconnu coupable de 21 viols, cinq chefs de faux emprisonnement, deux chefs de voies de fait par pénétration et deux de lésions corporelles réelles à Bristol Crown Court l’année dernière.

Cependant, à la suite d’un réexamen de sa peine, la Cour d’appel a maintenant décidé qu’il passera 30 ans en prison pour les 30 chefs d’accusation qui se sont déroulés sur une période de deux ans.

L’homme de 33 ans avait affirmé qu’il s’agissait d’un jeu de rôle consensuel, ou d’un jeu qu’il avait joué appelé « attrape-moi, viole-moi ».

Anokye faisait partie du collectif grime Boy Better Know et avait collaboré avec Stormzy et Wiley.