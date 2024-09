L’artiste Gary Hume : « J’utilise moins le sexe aujourd’hui, mais je trouve toujours le monde érotique » | Art et design

GL’atelier d’Ary Hume est envahi de cygnes. Ils ne sont pas plus nombreux que tous les pots de Dulux, sa peinture de prédilection, mais c’est presque le cas. Des cous d’oiseaux et des têtes élégamment tombantes, se liquéfiant dans l’abstraction avant de retomber dans la figuration, flottent sur les murs de son lieu de travail de l’est de Londres. Un dessin au fusain fait écho à une peinture en face, réalisée en brillant et en bois satiné. Ailleurs, il y a des diptyques de cygnes, des œuvres en noir et blanc à la Aubrey Beardsley. Chacun d’eux présente une ligne horizontale qui coupe les cygnes en deux, les faisant ressembler à des narcisses ailés contemplant leur propre reflet.

Ces œuvres sont destinées à la nouvelle exposition de Hume, Mirrors and Other Creatures, qui s’apprête à ouvrir ses portes à Sprüth Magers à Londres. S’il est vrai que l’on y trouve des peintures d’autres êtres vivants – des fleurs humanoïdes et d’autres formes naturelles -, cet endroit ressemble plus à une volière qu’à un atelier.

Nous avons atterri sur ce morceau de terre recouvert de guano – et soudain, tout le ciel s’est rempli de cris d’oiseaux

Pourquoi des cygnes ? « J’utilise beaucoup mes rêves », répond l’ancien Young British Artist de 62 ans. « Si j’ai un problème avec un tableau, je demande à mon rêve de le résoudre pendant que je dors. » Et une nuit, son rêve lui a parlé. « Il m’a dit : « En cas de doute, mets un cygne dessus. » Alors le matin, j’ai dessiné des cygnes, puis j’en ai ajouté un autre à la peinture. Et j’aime bien le tableau maintenant. Je ne m’intéresse pas vraiment aux cygnes, mais j’aime être aussi ouvert à mon subconscient qu’à mon conscient. Je ne le considère pas comme un tout nouveau monde, comme le feraient les surréalistes, en quelque sorte séparé de ma vie consciente. Je le considère comme un bonus à ma vie consciente. »

Au gré des envies… Sans titre, 2024. Photographie : Joe Hume/© Gary Hume / DACS, Londres, 2024 Avec l’aimable autorisation de l’artiste, Sprüth Magers et Matthew Marks Gallery

Et pourquoi ce thème du miroir ? En guise de réponse, Hume me raconte qu’un appel de son fils lui a annoncé qu’il allait devenir grand-père. « Je me suis précipité dans la salle de bain et je me suis regardé dans le miroir. Je m’étais déjà regardé dans le miroir avant, me demandant qui c’était. Puis je suis allé aux toilettes, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit : « Oh, te voilà. Bonjour, grand-père. » »

Hume souhaite que ses peintures capturent ce sentiment étrange de reconnaissance de soi. « Cet espace entre le reflet et moi me contient entièrement », explique-t-il. « Je pense que c’est ce que les peintures peuvent faire lorsque quelqu’un les regarde. Je prends conscience que je suis l’objet qui regarde cette chose. »

Malgré ce qu’il suggère, la fixation de Hume sur les cygnes n’est pas accidentelle : ils représentent pour lui l’Autre. Il me raconte une révélation qu’il a eue sur un bateau lors d’une expédition de peinture en Antarctique. « Nous avons atterri sur ce morceau de terre recouvert de guano et soudain, le ciel entier s’est rempli d’oiseaux hurlants. C’était comme si notre espèce n’était rien. »

Pourtant, « notre espèce » a souvent été le sujet de l’œuvre de Hume. « Évidemment, j’ai un sens de l’empathie », a-t-il dit un jour. « Mais je ne fais pas d’œuvres politiques. Je ne fais pas d’œuvres qui critiquent l’État. Je fais des œuvres aussi humaines que possible. » Cette humanité était particulièrement évidente dans les peintures réalisées pour son exposition de 2017 en hommage à sa mère, Jill Henshaw, alors âgée de 85 ans et atteinte de démence. Il s’est inspiré de photographies d’enfance pour évoquer ce qu’il ressentait en regardant sa mère lorsqu’il était petit garçon. Mum Twisting s’inspire d’une photo prise en 1968 en Cornouailles : un tourbillon de lignes reflétant la robe de sa mère alors qu’elle tournoyait dans le vent, observée par son fils assis sur une colline. D’autres œuvres, comme Mum in Bed, s’inspirent de visites d’adulte à sa mère malade.

« C’était un long moment d’adieu », dit-il aujourd’hui. « Mais il y avait un paradoxe, car j’avais décidé de dire que j’aimais ma mère – et en fait, les tableaux se sont avérés parler de moi. Il n’y avait pas de véritable Jill Henshaw dans ces tableaux. Vous savez, ses amants, ses déceptions, ses luttes et ses joies. Il n’y avait rien de tout cela. C’était tout moi. »

Un peintre aux obsessions singulières… dans son atelier avec une maquette de la galerie pour sa prochaine exposition. Photographie : Linda Nylind/The Guardian

Malgré ses prétentions à ne pas s’engager politiquement, deux projets récents suggèrent le contraire. Pendant plusieurs années, Hume a collecté des images de presse d’écoles et de salles de classe détruites lors de conflits. Même avant les guerres actuelles en Ukraine et à Gaza, cette collection était devenue énorme. Il a réalisé 30 dessins et 14 peintures et a intitulé l’exposition qui en a résulté en 2019 « Peintures d’écoles détruites ».

« Souvent, à l’arrière-plan des photographies que je recueillais, je voyais des fragments de peintures murales peintes par des enfants. Je me souviens avoir emmené mon fils – il a maintenant 37 ans – à l’école, lui tenir la main et voir les peintures murales sur les murs de la classe avec le sentiment qu’il allait être en sécurité. Au fond, j’étais pleine d’espoir. Voir cet espoir détruit était très émouvant. Je travaillais sur le terrible coût de la guerre, la perte d’espoir. »

S’en est suivie une série de peintures intitulée The Archipelago, inspirée par la crise des réfugiés en Grande-Bretagne et qui a pris une résonance particulière cet été, alors que les vitres des hôtels hébergeant des demandeurs d’asile ont été brisées. « Cette série était en fait ma réponse aux gens portant des gilets de sauvetage échoués sur nos côtes – et au manque d’empathie et à la peur qu’ils ressentaient. »

ignorer la promotion de la newsletter Votre tour d’horizon hebdomadaire du monde de l’art, retraçant les plus grandes histoires, scandales et expositions Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et les données de Google. politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Brillant… une paire de portes de Hume. Photographie : Nick Ansell/PA

Je me promène parmi les cygnes. Hume est depuis longtemps un peintre aux obsessions singulières. Avant les oiseaux, il s’est trouvé une niche dans le monde de l’art en peignant des portes à la fin des années 1980. Les portes étaient en MDF, la peinture étant brillante. Les critiques ont pris cela pour une sorte de gag d’art conceptuel postmoderne, mais ce n’était pas le cas. Il aimait vraiment peindre des portes, même si les résultats ressemblaient plus à Rothko qu’à Farrow & Ball. « Je n’ai jamais été un artiste conceptuel. Ce qui m’intéresse, c’est l’espace à l’intérieur du cadre, comment lui donner du muscle et de l’énergie. Votre responsabilité est de remplir un champ vide avec quelque chose que vous pouvez supporter de regarder. Je ne me lasse jamais de faire ça. »

Charles Saatchi a acheté le terrain et Hume, l’homme discret parmi les YBAs effrontés, est devenu le premier de la bande à devenir académicien royal. En 2001, il avait été nominé pour le prix Turner et avait représenté la Grande-Bretagne à la Biennale de Venise. Depuis, il a réussi à transformer ses étranges obsessions en argent liquide.

Pas mal pour un garçon d’une petite ville – il est né à Tenterden, dans le Kent, en 1962 – qui a fréquenté une école d’art parce qu’il pensait que c’était un endroit pour les enfants qui avaient « tort ». Il a été élevé, en grande partie, par une mère célibataire qui travaillait comme responsable de service de chirurgie au NHS. Le soutien de l’État, sous forme de bourses, l’a aidé à franchir une porte qui est aujourd’hui fermée aux personnes issues de milieux plus modestes.

Il quitte l’école à 16 ans sans diplôme, fait des petits boulots et s’inscrit à un cours de dessin d’après modèle vivant, puis étudie à Goldsmiths avec Damien Hirst et Tracey Emin, dont il sort diplômé en 1988. Il est dès le début fasciné par le monde de l’art. « J’ai découvert que les artistes existaient, qu’ils faisaient des choses incroyables, et je me suis dit : « C’est formidable d’être l’un d’eux. C’est incroyable d’être célèbre, de réussir et de faire de grandes choses ! Et personne ne sait qui tu es ! » Et c’est ce qui lui est arrivé.

Il y a dix ans, le Guardian avait interviewé Hume, qui avait déclaré que toutes ses peintures étaient inspirées par le sexe. Ce n’est apparemment plus le cas. « Qu’a dit Socrate ? « Je suis enfin libéré de ce fardeau. » Il peut enfin se promener sans suivre son sexe tout le temps. Pour moi, ce n’était pas que le sexe. Le monde est un lieu érotique et tout semble chargé de sexe. »

Comme pour souligner son propos, il époussette l’entrejambe d’une vieille sculpture représentant des jambes de femmes retournées. « Je pensais autrefois que si le sexe n’était pas présent dans l’œuvre, celle-ci n’était pas vraie. Je ne le pense plus aujourd’hui. J’ai toujours des relations sexuelles et j’aime toujours avoir des relations sexuelles, mais ce n’est plus une pulsion constante. J’ai beaucoup moins de relations sexuelles et j’ai donc beaucoup moins envie d’en faire usage dans mon travail. Le sexe n’est pas une condition préalable à une œuvre – mais cela ne veut pas dire que le monde n’est plus un lieu érotique pour moi. Il l’est totalement. »

« Le monde est toujours un lieu érotique »… Sans titre, 2024. Photographie : Joe Hume/© Gary Hume / DACS, Londres, 2024 Avec l’aimable autorisation de l’artiste, Sprüth Magers et Matthew Marks Gallery

Hume estime avoir de la chance d’être un artiste visuel. « L’un des grands avantages de cette pratique est qu’il n’y a pas de moratoire sur la création de grandes œuvres. Il est très difficile d’être une pop star d’âge moyen, mais pas un peintre d’âge moyen. » Il a encore plus de chance, je pense, d’avoir travaillé à une époque où il pouvait assouvir ses propres obsessions (cygnes, miroirs, portes) sans avoir à accepter des commandes insensées. « C’est le modernisme qui a fait cela », dit-il. « Il a libéré les artistes de l’obligation de plier le genou devant leurs mécènes. Mais quand j’ai commencé, je n’avais aucune idée que je pourrais faire carrière en faisant ce que je fais. Je ne m’attendais pas à être aussi absorbé par la peinture et à être aussi heureux de travailler dans ce merveilleux espace. »

C’est un espace merveilleux, un havre autonome pour l’art et la création, adopté par ses amis et sa famille. Marc Quinn, un ami et artiste, a un studio à côté, tandis que son fils photographe Joe a celui à l’étage. « Je peux voir son travail. Et il peut voir ce que je fais. »

Et la même chose s’applique maintenant à son petit-fils Frankland, même si, à trois ans, Frankland s’intéresse davantage au chariot élévateur de l’atelier qu’à l’art de son grand-père. Tout le monde est critique. « Nous le laissons s’asseoir dessus », dit Hume. Mais vous ne le laissez pas le conduire, n’est-ce pas ? « Mon Dieu non ! »

C’est très raisonnable. Pensez simplement à la menace que cela représente pour les oiseaux.