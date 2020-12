L’art représentant des révolutionnaires français remplacés par des chats et des oiseaux de dessins animés n’est peut-être pas controversé dans de nombreux pays, mais c’est un sujet potentiellement délicat pour la monarchie thaïlandaise.

Pour l’artiste Yuree Kensaku, 40 ans, l’environnement politique est un facteur qui façonne son travail alors que les manifestants appellent à une réforme de la monarchie parallèlement à d’autres changements.

«Les gens ont commencé leur éveil politique», a déclaré Yuree, dont les dernières œuvres sont présentées à la Bangkok Art Biennale.

Son art allie son passé thaïlandais à son expérience en tant qu’artiste résidente à La Rochelle, en France, où elle s’est inspirée d’œuvres historiques illustrant des temps de révolution.

Les discussions sur la révolution sont délicates en Thaïlande, où les royalistes accusent les manifestants de chercher à faire tomber la monarchie avec leurs appels à des réformes pour limiter ses pouvoirs – une accusation que les dirigeants de la contestation rejettent. Les manifestants cherchent à destituer le Premier ministre Prayuth Chan-ocha, ancien chef de la junte, et exigent une nouvelle constitution.

Yuree, qui est à moitié thaïlandaise et à moitié japonaise mais est née et a grandi à Bangkok, a déclaré que les contextes occidental et thaïlandais étaient différents et qu’elle n’avait pas l’intention d’envoyer un message sur la monarchie à travers son travail.

« Nous devons apprendre le passé pour comprendre le présent, mais je ne dis pas que nous devons nécessairement suivre cette voie », a-t-elle déclaré. « Je ne pense pas que notre pays atteindra le point d’abolition, mais des réformes devraient être possibles. »

La figure centrale d’une grande œuvre d’art portant la tête d’un poulet fait écho au tableau d’Eugène Delacroix « La liberté guidant le peuple », avec une femme représentant la Liberté brandissant le drapeau tricolore, en commémoration de la Révolution française de juillet 1830.

Le titre « Bleu, Blanc, Rouge » contraste les drapeaux français et thaï, qui utilisent les mêmes couleurs bleu, blanc et rouge pour représenter des choses différentes: liberté, égalité et fraternité pour la France. En Thaïlande, les mêmes couleurs représentent la monarchie, la religion et la nation.

L’autre œuvre de Yuree exposée à la biennale est une sculpture intitulée « Broken Victoria », calquée sur la Victoire ailée de Samothrace au Louvre.

L’œuvre, avec la tête d’un chat aux cheveux verts et une aile cassée, est recréée comme un autre porte-drapeau révolutionnaire. Le ruban blanc noué autour de sa taille fait référence à un symbole des manifestations thaïlandaises, a déclaré Yuree.

« Pour remporter la victoire, vous devez vous battre pour cela et ce ne sera pas facile », a-t-elle déclaré. « Vous pouvez être meurtri et battu. »

Yuree a déclaré que le symbolisme oblique dans son travail, avec un sens souvent enveloppé dans la pièce, permettait d’exposer en public sans risque de problèmes de la part des autorités dans un pays où insulter la monarchie peut entraîner une peine de 15 ans de prison.

«La nature de mon travail est déjà autocensurée parce qu’elle cache la vérité derrière elle. C’est moins risqué que d’autres artistes», dit-elle.