L’artiste folk Mark Dvorak se produira à Books le 20 août – Shaw Local

DIXON – L’artiste folk Mark Dvorak se produira à 18 h 30 le 20 août à Books on First, 202 W. First St.

L’événement sera gratuit, mais il y a un don suggéré de 10 $.

Dvorak est originaire de Chicago et se produit depuis 1981. Il a reçu le prix Lantern Bearer de la Folk Alliance International en 2013 et le prix Woodstock Folk Festival Lifetime Achievement en 2008. Dvorak travaille sur son 20e CD de musique et son quatrième recueil d’essais, “31 hivers.”

Pour plus d’informations, contactez Books On First au 815 285 2665 ou au www.booksonfirst.com.