L’artiste envisage la reine Elizabeth II et Philip réunis dans la mort dans un sketch viral

LONDRES – Alors que la nouvelle circulait à travers le monde selon laquelle la santé de la reine Elizabeth II se détériorait, un illustrateur britannique a pris un paquet de crayons aquarelle et a commencé à dessiner.

Kerri Cunningham, une artiste et mère de trois enfants du Lancashire en Angleterre, a dessiné le défunt mari de la reine, le prince Philip, assis sur une couverture de pique-nique, le bras placé avec amour autour du dos de sa femme. Elle a dessiné au crayon un corgi à côté d’eux et un ciel bleu vif au-dessus d’eux. Il y avait trois mots sous l’image qui deviendraient bientôt viraux avec la nouvelle de la mort de la reine quelques heures plus tard : “Bonjour à nouveau Lilibet.”