L’artiste émergent Li Hei Di rejoint la galerie Pace

La galerie Pace représente désormais l’artiste émergent Li Hei Di, qui à 27 ans est désormais le plus jeune artiste représenté par la galerie. Li aura sa première exposition personnelle avec Pace à Hong Kong l’année prochaine et la galerie proposera une nouvelle peinture de l’artiste sur son stand à Art Basel Miami Beach en décembre.

Pace représentera l’artiste basé à Londres aux côtés de ses actuels marchands d’art, la galerie Michael Kohn à Los Angeles et la galerie Pippy Houldsworth à Londres, qui ont chacune offert à l’artiste une exposition personnelle au cours des 12 derniers mois. La première exposition personnelle de Li dans une galerie a eu lieu en 2022 via Linseed Projects à Shanghai.

Bien qu’en début de carrière, Li, né en 1997 à Shenyang, en Chine, s’est fait un nom avec ses abstractions éthérées et superposées dans lesquelles il « propose des récits latents sur le genre, le désir et la fluidité émotionnelle que les spectateurs peuvent découvrir et déchiffrer », selon un communiqué.

Ils ont trouvé des fans parmi les meilleurs collectionneurs et les grands musées, leurs œuvres étant présentes dans les collections de Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, basée à Turin, de Komal Shah, basé en Californie, et de Howard Rachofsky, basé à Dallas, ainsi que du Columbus Museum of Art dans l’Ohio, de l’Institute of Contemporary Art Miami et du Los Angeles County Museum of Art, qui a récemment acquis leur toile de 2023. Rire inextinguible, désert inéluctable.

Li Hei Di, Rire inextinguible, désert inéluctable2023. ©Li Hei Di/Avec l’aimable autorisation de la galerie Michael Kohn

Chez Pace, Li travaillera en étroite collaboration avec Joshua Friedman, un directeur principal basé à Los Angeles qui a rejoint la galerie ce mois-ci après près d’une décennie en tant qu’associé à la galerie Michael Kohn, ainsi qu’avec Evelyn Lin, la nouvelle présidente de Pace pour la Grande Chine, qui se concentrera sur la croissance du profil de l’artiste en Asie.

« J’ai eu le plaisir de travailler avec Li Hei Di pendant de nombreuses années et j’ai vu leur pratique s’étendre vers de nouveaux espaces et de nouvelles directions », a déclaré Friedman dans un communiqué. « Leur capacité à synthétiser tant d’idées et de sentiments sur la toile – des questions de sexualité et d’identité, des références à la littérature et au cinéma et des réflexions sur leur propre subconscient et leur monde intérieur – est remarquable, et j’ai hâte de voir où leur art ira avec le soutien institutionnel de Pace. »

Les grandes galeries ont récemment fait preuve d’un certain dynamisme pour attirer de jeunes talents. Plus tôt ce mois-ci, David Zwirner a annoncé qu’il représenterait Sasha Gordon, 26 ans (en collaboration avec Matthew Brown) ; en février, la galerie a embauché l’artiste Emma McIntyre, 33 ans (en collaboration avec Chateau Shatto et Air de Paris). En mai, l’artiste britannique George Rouy, 29 ans, a rejoint la liste de Hauser & Wirth (en collaboration avec la galerie Hannah Barry à Londres). Li prend la place la plus jeune sur la liste de Pace après Pam Evelyn, qui est née en 1996 et a commencé à travailler avec la galerie pendant l’été 2023.

Dans un communiqué, Lin a déclaré : « Je suis très heureux de travailler avec Li Hei Di sur leur première exposition personnelle avec la galerie, qui est également leur toute première exposition personnelle à Hong Kong. C’est exactement le genre de présentation – mettant en lumière une nouvelle figure brillante au début de sa carrière – que je souhaite organiser à Pace à Hong Kong. Le travail de Li et sa perspective unique trouveront un profond écho auprès de notre public en Asie, et j’ai hâte de voir ce moment marquant de sa carrière l’année prochaine. »