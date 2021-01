Sophie, DJ écossaise nominée aux Grammy Awards, productrice et artiste d’enregistrement qui avait travaillé avec Madonna et Charli XCX, est décédée des suites d’un accident dans la capitale grecque, Athènes. Elle avait 34 ans.

Dans un communiqué, le label britannique Transgressive a déclaré que la musicienne, dont le nom complet était Sophie Xeon, était décédée tôt samedi matin.

« Tragiquement, notre belle Sophie est décédée ce matin après un terrible accident », a déclaré le communiqué. « Fidèle à sa spiritualité, elle avait grimpé pour regarder la pleine lune et a accidentellement glissé et est tombé. »

Un porte-parole de la police à Athènes a confirmé que Sophie avait glissé et était tombée du balcon d’un appartement où elle résidait et qu’aucun acte criminel n’avait été soupçonné de sa mort. L’enquête, a-t-il dit, est toujours en cours.

Les hommages ont afflué, en particulier de la part de la communauté LGBT. Sophie, qui était transgenre et largement considérée comme l’une des artistes les plus pionnières de l’industrie de la musique.

La chanteuse, compositrice et productrice de disques française française, Christine and the Queens, a déclaré que Sophie était une productrice et visionnaire stellaire qui s’est rebellée contre la société normative étroite en étant un triomphe absolu, à la fois en tant qu’artiste et en tant que femme.

Le chanteur anglais Sam Smith a déclaré que le monde avait perdu un ange, véritable visionnaire et icône de notre génération.

Discutant de l’identité de genre dans une interview accordée au magazine Paper en 2018, Sophie a déclaré: « Transness prend le contrôle pour mettre votre corps plus en phase avec votre âme et votre esprit afin que les deux ne se battent pas l’un contre l’autre et ne luttent pas pour survivre. »

« Sur cette Terre, c’est que vous pouvez vous rapprocher de la façon dont vous ressentez que votre véritable essence est sans la pression sociétale d’avoir à remplir certains rôles traditionnels basés sur le sexe », a-t-elle déclaré.

Sophie, qui est née à Glasgow, a commencé à sortir de la musique en 2013 et était surtout connue au début de sa carrière pour être l’une des scénaristes du single « Bitch I’m Madonna » de Madonna en 2015.

Elle a d’abord utilisé sa propre image et sa propre voix pour le single d’octobre 2017 « It’s Okay To Cry ». L’enregistrement a ouvert la voie au premier album de Sophie, « Oil of Every Pearl’s Un-Insides ».

Sorti en juin 2018, il a reçu une nomination aux Grammy Awards pour le meilleur album dance / électronique.