L’artiste drag des Philippines Pura Luka Vega arrêté pour « offense à la religion » | Actualités LGBTQ

Aux Philippines, une drag queen a été arrêtée après que sa récitation du Notre Père vêtue d’une tenue ressemblant à Jésus-Christ ait déclenché l’indignation dans ce pays à majorité catholique.

Amadeus Fernando Pagente, qui joue le rôle de Pura Luka Vega, a été arrêté mercredi en relation avec leur performance en juin lors de la Pride à Manille d’Ama Namin, une version punk rock du Notre Père.

La vidéo est ensuite devenue virale et a été condamnée par un certain nombre de personnalités religieuses ainsi que par des législateurs. La Conférence des évêques catholiques des Philippines a qualifié ce spectacle de « blasphématoire » et de manque de respect envers l’Église.

Le Mouvement des Philippines pour Jésus et d’autres groupes chrétiens ont entre-temps déposé une plainte pénale et l’artiste a été déclaré « persona non grata » dans 17 régions du pays, dont Manille et la ville méridionale de Cebu.

Vega, 33 ans, a été accusé d’avoir enfreint une loi qui interdit « les pièces, scènes, actes ou spectacles indécents ou immoraux » qui « offensent toute race ou religion ». Les accusations sont passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 12 ans, ainsi que d’éventuelles amendes.

« La performance de Vega peut offenser certains, mais elle constitue une expression protégée par le droit international des droits de l’homme », a déclaré Ryan Thoreson, spécialiste du programme sur les droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres de Human Rights Watch, dans un communiqué. « La liberté d’expression inclut les expressions artistiques qui offensent, font la satire ou remettent en question les croyances religieuses. »

Au milieu du tollé suscité par la vidéo en juillet, Vega s’est défendu sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, affirmant que la performance était leur façon de louer Dieu.

« Je comprends que les gens qualifient ma performance de blasphématoire, offensante ou regrettable », a écrit Vega. « Cependant, ils ne devraient pas me dire comment je pratique ma foi ou comment je fais du drag. Cette performance n’était pas pour vous au départ. C’est mon expérience et mon expression d’avoir été privé de mes droits.

S’adressant à l’agence de presse AFP après leur arrestation, Vega a déclaré qu’ils n’avaient « rien fait de mal » et que leur arrestation mettait en évidence « le degré d’homophobie » aux Philippines.

Thoreson a déclaré que les accusations devraient être abandonnées et Vega libéré.

Après l’arrestation de Vega, le hashtag #FreePuraLukaVega est devenu le sujet le plus tendance sur X aux Philippines.

Près de 80 pour cent de la population des Philippines est catholique et le pays reste profondément conservateur, le divorce, l’avortement et le mariage homosexuel étant tous interdits.