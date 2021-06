L’artiste d’Odisha recrée le premier modèle de vélo au monde avec plus de 3600 allumettes

La Journée mondiale du vélo est célébrée le 3 juin. Afin de marquer cette journée, un artiste basé à Puri d’Odisha a recréé le premier vélo au monde, Penny-farthing, inventé en 1870, à l’aide d’allumettes. Tel que rapporté par l’agence de presse ANI, Saswat Ranjan Sahoo, qui n’a que 18 ans, a créé le modèle en utilisant jusqu’à 3 653 allumettes. Il a informé, qu’il lui a fallu une semaine pour terminer cette œuvre d’art.

Le modèle de Penny-farthing que Sahoo a fabriqué mesure 50 pouces de longueur et 25 pouces de largeur. Le jeune talent a souligné le fait que c’était sa fascination pour Penny-farthing qui l’avait poussé à fabriquer ce modèle. Il a révélé qu’il avait vu la machine pour la première fois lorsqu’il était à l’école et qu’il souhaitait la posséder. Malheureusement, ce type de cycle s’était éteint jusque-là.

Odisha : Un artiste de 18 ans basé à Puri, Saswat Ranjan Sahoo, a réalisé un modèle de 1870 en utilisant 3 653 allumettes pour marquer la Journée mondiale du vélo. pic.twitter.com/ModxlGTEv1 – ANI (@ANI) 2 juin 2021

L’objectif principal de Sahoo derrière la réalisation du modèle était de sensibiliser les gens aux avantages de l’utilisation d’un vélo. Il a souligné que faire du vélo n’est pas seulement bon pour la santé, mais aussi pour l’environnement car il ne cause aucune pollution.

Le travail du jeune homme de 18 ans est apprécié des internautes.

Pour les non avertis, Penny-farthing a été la première machine au monde à être appelée « vélo ». Ce type de cycle est devenu obsolète à la fin des années 1880 après l’arrivée sur le marché de vélos plus modernes. Pendant ce temps, la Journée mondiale du vélo est observée pour créer et sensibiliser Le jour est entré en vigueur après que l’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu la polyvalence, l’unicité et la longévité de la machine.

En plus d’être respectueux de la santé et de l’environnement, un cycle est également adapté aux poches et favorise l’inclusion car davantage de personnes peuvent se le permettre. De plus, faire du vélo régulièrement peut vous aider à éviter des problèmes tels que le stress, le diabète, l’obésité, entre autres.

