Un artiste français a déclaré qu’il détruirait les peintures des icônes Pablo Picasso, Andy Warhol et d’autres en utilisant de l’acide si le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, mourait en prison.

Andrei Molodkin, un artiste du sud de la France, envisage de détruire jusqu’à 45 millions de dollars de chefs-d’œuvre qui lui ont été offerts.

Molodkin a déclaré avoir placé les tableaux dans un coffre-fort de 29 tonnes relié à deux barils. Un baril contient de la poudre d’acide, tandis que l’autre contient des accélérateurs. Une fois pompées dans le coffre-fort, la réaction sera suffisamment puissante pour détruire tous les chefs-d’œuvre, selon vers Sky News.

L’initiative est soutenue par l’épouse de Julian Assange, Stella, et est surnommée « Dead Man’s Switch ».

« À notre époque catastrophique – où nous avons tant de guerres – détruire l’art est bien plus tabou que détruire la vie d’une personne », a déclaré Molodkin à Sky News. « Depuis que Julian Assange est en prison… la liberté d’expression, la liberté d’expression, la liberté d’information ont commencé à être de plus en plus réprimées. J’ai ce sentiment très fort maintenant.

Assange, le fondateur australien de WikiLeaks, est actuellement en prison au Royaume-Uni, dans l’attente des résultats de son appel concernant son extradition vers les États-Unis, où il fera face à des accusations en vertu de la loi sur l’espionnage. Le dernier appel sera entendu plus tard ce mois-ci.

WikiLeaks, un média, a publié des milliers de documents divulgués liés aux guerres en Afghanistan et en Irak. Assange, le fondateur de l’organisation, est recherché par les États-Unis pour avoir prétendument conspiré avec l’ancienne analyste du renseignement militaire Chelsea Manning en vue d’obtenir et de publier illégalement des documents classifiés relatifs à la sécurité nationale qui pourraient « causer un préjudice irréparable aux États-Unis ou être utilisés à l’avantage d’une nation étrangère ». », selon son Acte d’accusation fédéral de 2018. Assange nie tout acte répréhensible.

Molodkin a déclaré que le coffre-fort serait relié à une minuterie de 24 heures qui devra être réinitialisée chaque jour. Dans le cas contraire, les substances des deux barils seront libérées et détruiront l’art. Il a déclaré que le coffre-fort de son atelier serait scellé vendredi et ensuite transporté dans un musée.

Les défenseurs des droits de l’homme et le comité de rédaction du New York Times ont fait valoir que les poursuites contre Assange nuiraient à la liberté de la presse.

Stella Assange, qui a deux enfants avec son mari, a demandé à Sky News : « Quel est le plus grand tabou : détruire l’art ou détruire la vie humaine ? »