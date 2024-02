L’artiste dit qu’il détruira à l’acide des chefs-d’œuvre de Rembrandt, Picasso et Warhol d’une valeur de 45 millions de dollars si Julian Assange meurt en prison

Un artiste du sud de la France envisage de détruire jusqu’à 45 millions de dollars d’œuvres d’art, dont des œuvres de Rembrandt, Picasso et Andy Warhol, si Julien Assange, fondateur de Wikileaks meurt en prison, rapporte la chaîne de télévision britannique Sky News.

Andrei Molodkin dit avoir placé les chefs-d’œuvre qui lui ont été donnés dans un coffre-fort de 29 tonnes relié à deux barils – l’un contenant une poudre acide et l’autre contenant un accélérateur – qui, une fois pompés dans le coffre-fort, créeront une forte réaction suffisamment pour détruire tout son contenu, dit Sky News.

Le projet s’appelle “Dead Man’s Switch” et est soutenu par l’épouse de Julien Assange, Stella. Assange est actuellement en prison au Royaume-Uni dans l’attente de son dernier appel. extradition vers les États-Unis pour faire face à des accusations en vertu de la loi sur l’espionnage, qui auront lieu plus tard ce mois-ci. Wikileaks a publié des milliers de documents divulgués concernant les guerres en Irak et en Afghanistan, et Assange aurait conspiré pour obtenir et divulguer des informations sur la défense nationale américaine.

Le fondateur de Wikileaks nie tout acte répréhensible et son avocat affirme que sa vie est en danger s’il perd son appel.

“Dans notre époque catastrophique – où nous avons tant de guerres – détruire l’art est bien plus tabou que détruire la vie d’une personne”, a déclaré Molodkin, originaire de Russie mais vivant désormais en France, à Sky News. “Depuis que Julian Assange est en prison… la liberté d’expression, la liberté d’expression, la liberté d’information ont commencé à être de plus en plus réprimées. J’ai ce sentiment très fort maintenant.”

Le coffre-fort sera scellé vendredi dans l’atelier de Molodkin en France et sera finalement transféré dans un musée, rapporte Sky News.

Molodkin dit que le coffre-fort sera relié à une minuterie de 24 heures qui devra être réinitialisée chaque jour, sinon cela déclenchera la libération des substances corrosives des deux barils à l’intérieur. Il dit que chaque jour, le chronomètre ne sera réinitialisé que lorsqu’un « proche d’Assange » confirmera qu’il est en vie.

Giampaolo Abbondio, propriétaire d’une galerie d’art milanaise, a déclaré à Sky News qu’il avait initialement rejeté l’idée de Molodkin, mais qu’il avait maintenant fait don d’un Picasso au projet.

“Il est plus important pour le monde d’avoir un Assange qu’un Picasso supplémentaire, alors j’ai décidé d’accepter [Molodkin’s offer to participate]” Abbondio a déclaré. “Disons que je suis optimiste et que je l’ai prêté. Si Assange est libéré, je peux le récupérer. Picasso peut varier de 10 000 à 100 millions, mais je ne pense pas que ce soit le nombre de zéros qui le rende plus pertinent lorsqu’on parle d’une vie humaine.”

L’artiste Franko B a déclaré à Sky News qu’il avait fait don d’une de ses propres pièces pour qu’elle soit placée dans le coffre-fort.

“J’ai pensé qu’il était important de commettre quelque chose qui me tient à cœur. Je n’ai pas fait don de quelque chose que j’ai trouvé dans le coin de mon atelier. J’ai fait don d’une œuvre qui m’est très chère et qui parle de liberté, de censure”, dit Franko B. “C’est important. C’est un petit geste comparé à ce qu’Assange a fait et à ce qu’il traverse.”

L’épouse d’Assange, Stella, affirme que le projet pose la question de savoir « quel est le plus grand tabou : détruire l’art ou détruire la vie humaine ? »

“Les véritables cibles ici ne sont pas seulement Julian Assange, mais aussi le droit du public à savoir et l’avenir de la capacité à demander des comptes au pouvoir”, a déclaré Stella à Sky News. “Si la démocratie gagne, l’art sera préservé, tout comme la vie de Julian.”

