L’artiste dissident Ai Weiwei se trompe lors d’une apparition à l’hôtel de ville de Manhattan

NEW YORK – Ai Weiweil’artiste et dissident chinois qui estime que son travail est « incorrect », était à pied d’œuvre mardi soir lors d’une apparition à l’hôtel de ville de Manhattan.

“J’aime vraiment créer des ennuis”, a déclaré Ai lors d’un match de conversation de 50 minutes avec l’auteure-intervieweuse Mira Jacob, au cours duquel il était aussi susceptible de remettre en question la question que d’y répondre. L’événement a été présenté par PEN America, qui fait partie de la série PEN Out Loud de l’organisation littéraire et de libre expression.

Ai était à New York pour discuter de son nouveau livre, le mémoire graphique « Zodiac », structuré autour des animaux du zodiaque chinois, avec des références supplémentaires aux chats. Le zodiaque séduit beaucoup le public, a-t-il déclaré, et il constitue également un substitut utile à la question de son âge. vous demandez plutôt son signe.

“Personne ne serait offensé par cela”, a-t-il déclaré.

Ai a commencé la soirée dans un état d’autodérision réfléchi, plaisantant sur le moment où il avait adopté 40 chats, un luxe interdit pendant son enfance, et se demandant si un chat particulièrement attentif n’était pas un agent de « la police secrète chinoise ». Les chats l’impressionnent parce qu’ils font irruption dans les pièces sans fermer la porte derrière eux, une qualité partagée par son fils, a-t-il noté.

« Zodiac » a été publié cette semaine par Ten Speed ​​Press et présente des illustrations de Gianluca Costantini. Le livre n’a pas été initié par lui, a déclaré Ai, et il devait laisser d’autres faire la majeure partie du travail.

“Mon art consiste à perdre le contrôle”, a-t-il déclaré, un thème repris dans “Zodiac”.

C’est un artiste visuel si réputé qu’on lui a demandé de concevoir le stade Bird’s Nest de Pékin pour les Jeux olympiques d’été de 2008, mais il est tellement critique du Parti communiste chinois qu’il a été emprisonné trois ans plus tard pour des crimes non précisés et a depuis vécu au Portugal, en Allemagne et en Grande-Bretagne.

L’Occident peut se montrer aussi censuré que la Chine, a-t-il déclaré mardi. L’automne dernier, la Lisson Gallery de Londres a reporté sine die une exposition prévue sur Ai après qu’il ait tweeté, en réponse au Guerre Israël-Hamas, que « le sentiment de culpabilité autour de la persécution du peuple juif a parfois été transféré pour compenser le monde arabe. Financièrement, culturellement et en termes d’influence médiatique, la communauté juive a une présence significative aux États-Unis. »

Après que Jacobs lui ait lu le tweet, Ai a plaisanté : « Vous ressemblez à un interrogateur. »

Ai a depuis supprimé le tweet et a déclaré mardi qu’il pensait que ce n’était que dans les « États autoritaires » que l’on pouvait avoir des ennuis sur Internet.

« Je me sens assez triste », a-t-il déclaré, ajoutant que « nous sommes tous différents » et que le besoin de « justesse », d’une manière unique de nous exprimer, n’avait pas sa place dans une société soi-disant libre.

“L’exactitude est une mauvaise fin”, a-t-il déclaré.

Certaines questions, soumises par les membres du public et lues par Jacobs, ont suscité des réponses brèves, désinvoltes et souvent dédaigneuses, un test d’exactitude.

Qui vous a inspiré et pourquoi?

“Toi”, dit-il à Jacobs.

Pourquoi?

“Parce que tu es une si belle dame.”

Peut-on créer du grand art lorsqu’on est à l’aise ?

“Impossible.”

L’art a-t-il le pouvoir de changer la politique d’un pays ?

“Ça doit être fou d’y penser.”

Pensez-vous même au changement lorsque vous créez de l’art ?

“Vous parlez comme un psychiatre.”

Qu’aurais-tu aimé avoir quand tu étais plus jeune ?

“Question suivante.”

Comment êtes-vous influencé par la création artistique dans une société capitaliste ?

«Je n’y pense pas du tout. Si j’ai soif, je bois de l’eau. Si j’ai sommeil, je fais une sieste. Je ne m’inquiète pas plus que ça.

Si tu n’étais pas un artiste, que serais-tu ?

“Je serais un artiste.”