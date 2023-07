L’artiste d’évasion politique espagnol Pedro Sánchez a de nouveau des chances contre lui aux élections nationales

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a été prématurément compté plus d’une fois au cours de sa carrière politique relativement courte mais pleine d’action.

Battu et contusionné après avoir vu ses socialistes jouer du tambour lors des élections locales et régionales de mai, Sánchez n’a pas pris le temps de panser ses blessures. Dès le lendemain, il a stupéfié ses rivaux dynamiques en avançant les élections générales de décembre à ce dimanche, en plein milieu de l’été espagnol étouffant.

Traduit de la politique en discours de rue, cela revenait à dire : réglons cela une fois pour toutes.

La plupart des sondages indiquent que le Parti populaire conservateur dirigé par Alberto Núñez Feijóo obtient le plus de voix et est en mesure de former un gouvernement de coalition avec le parti d’extrême droite Vox. Si cela se produisait, l’Espagne suivrait une dérive européenne vers la droite et remettrait en question les deux principaux piliers du gouvernement de gauche de Sánchez – la révolution de l’énergie verte soutenue par l’Union européenne et un programme ambitieux pour les droits des femmes et les LGBTQ.

Núñez Feijóo et d’autres critiques qualifient souvent Sánchez de indigne de confiance et prêt à tout pour rester au pouvoir, mais personne ne l’accuse de broncher lorsqu’il s’agit d’un combat.

Madrilène, ancien basketteur et professeur d’économie, Sánchez, 51 ans, a prouvé qu’il pouvait réussir l’inattendu. Après avoir monté une insurrection populaire pour revenir au pouvoir en tant que secrétaire général du parti socialiste en 2017, un an plus tard, il a dirigé la première motion de censure réussie de l’Espagne pour renverser son prédécesseur conservateur et entrer dans le bureau du Premier ministre.

Pour rester au pouvoir, Sánchez a dû enrôler un parti anti-establishment d’extrême gauche en 2019 pour la première coalition du pays en près d’un demi-siècle de régime démocratique. Maintenant, il devra remporter une autre victoire contre toute attente.

Ni orateur émouvant ni grand débatteur, beaucoup le considèrent comme déconnecté.

« Le plus grand talent de (Sánchez) est son sens de l’opportunité. Ce qui est déconcertant, c’est à quel point il est capable d’en tirer parti (parmi les électeurs) », a déclaré à l’Associated Press l’analyste politique Josep Ramoneda, un observateur de longue date de la gauche espagnole.

« Pourquoi n’arrive-t-il pas à gagner la confiance des gens ? Il y a beaucoup de facteurs, mais c’est vrai qu’il a un ton de voix un peu élitiste. Il est, si vous me le permettez, trop beau pour être premier ministre. Quand il marche, il a cette fanfaronnade », a déclaré Ramoneda.

« Et puis il y a autre chose: il est incapable de transmettre la même autorité que les premiers ministres de longue date ont commandée », a déclaré l’analyste.

Sánchez, cependant, a toujours fait preuve de force dans l’élaboration de politiques, la négociation d’accords et la décision difficile.

Il a été un législateur hyperactif bien qu’il ait dirigé un gouvernement de coalition minoritaire.

L’un de ses premiers actes en tant que Premier ministre a été le retrait hautement symbolique du corps du dictateur Francisco Franco d’un mausolée public. Sánchez a établi ses références féministes en ayant toujours plus de femmes que d’hommes dans son cabinet et avec des femmes vice-Premières ministres en charge de l’économie, de l’environnement et de l’énergie, et de l’emploi.

Parlant couramment l’anglais, Sánchez a renforcé le profil de l’Espagne à Bruxelles, où il est un ferme partisan de l’UE et un allié de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, malgré son appartenance aux conservateurs européens.

Il a répondu à la pandémie de COVID-19 avec l’un des confinements les plus stricts d’Europe, un programme d’aide agressif pour aider les gens à conserver leur emploi et une campagne qui a fait de l’Espagne un leader mondial des taux de vaccination.

Sur le plan économique, il a adopté des budgets expansifs et des refontes majeures du travail et des retraites, et il a persuadé Bruxelles de laisser l’Espagne et le Portugal contourner les règles de l’UE pour réduire les prix de l’énergie et freiner l’inflation. Il a fait pression pour que l’Espagne obtienne 140 milliards d’euros de transferts directs et de prêts du fonds européen de relance en cas de pandémie, en investissant une grande partie de cet argent dans des sources d’énergie propres. L’économie espagnole est en croissance et crée des emplois malgré les turbulences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les graines de ses problèmes actuels ont été plantées lorsque Sánchez a remporté des élections consécutives en 2019, mais devait encore former une coalition gouvernementale avec le parti d’extrême gauche Unidas Podemos (Unis nous pouvons). Au cours de cette campagne, il avait déclaré qu’il « ne dormirait pas bien » s’il avait des membres de United We Can à des postes importants du Cabinet. Quatre ans plus tard, une loi sur le consentement sexuel défendue par son ministre de l’égalité, un politicien de Podemos, a réduit par inadvertance les peines de prison pour des centaines de délinquants sexuels dans le plus grand faux pas de son gouvernement.

Ce que ses partisans considèrent comme l’un des plus grands succès de Sánchez a également été utilisé contre lui. Ayant hérité de la Catalogne agitée à la suite de sa tentative de sécession ratée en 2017, Sánchez y a réduit les tensions en ouvrant des pourparlers avec les séparatistes et en graciant neuf de leurs dirigeants emprisonnés. Il a ensuite révisé les lois sur la sédition et l’utilisation abusive des fonds publics dans un os clair jeté aux séparatistes confrontés à des problèmes juridiques.

Le Parti populaire et de nombreux électeurs swing disent que Sánchez a apaisé les séparatistes de Catalogne et du Pays basque pour gagner leur soutien au Parlement.

Les chances de Sánchez dépendent d’une forte participation de ses socialistes, qui ont bondi en Catalogne tout en reculant ailleurs, de la coalition d’extrême gauche remaniée Sumar (Joining Forces) et d’une poignée de petits partis.

Il a échappé à des pressions très serrées. En tant que Premier ministre, il a survécu à deux motions de censure et à un vote cliffhanger sur un projet de loi critique sur le travail.

Rien, cependant, ne surpasse sa résurgence après avoir été expulsé en tant que secrétaire général du parti socialiste en 2016. Sánchez a lancé ce que beaucoup considéraient comme un road trip Don Quichotte pour susciter le soutien à travers l’Espagne des membres de la base du parti. Cela a fonctionné et il a remporté une primaire interne du parti pour revenir au pouvoir.

Interrogé à plusieurs reprises dans la campagne actuelle sur ce qu’il fera s’il est évincé du palais de la Moncloa, Sánchez a eu la même réponse : « Je vais gagner cette élection. Je suis convaincu que je vais gagner. »