L’artiste Desi imagine que les stars de Bollywood rencontrent leurs années 90 et les résultats vous rendront nostalgique

Amitabh Bachchan a commencé son voyage à Bollywood en 1969 avec « Saat Hindustani ». En 2021, BigB impose le respect dans le circuit du cinéma indien et a plusieurs blockbusters à son actif, dont « Coolie », « Agneepath », « Mohabbatein », « Don « , « Satte Pe Satta » pour n’en nommer que quelques-uns. Shah Rukh Khan, Aamir Khan, Salman Khan – le trio populaire Khan, devenu le favori des fans et l’aliment de base du cinéma Bollywood des années 90, a construit ses propres empires et jouit d’une renommée mondiale. Mais que se passe-t-il si un jour ces stars établies de Bolly se réveillent et décident de rencontrer leur moi plus jeune et vulnérable ? Difficile à imaginer, non ?

Un artiste originaire du Kerala, qui s’appelle Instagram @shameemluku, a décidé de faire exactement cela en utilisant les prouesses de la technologie pour aider les superstars d’aujourd’hui à voyager dans le temps et à se faire photographier avec leur version des années 90.

La publication, depuis son téléchargement, a recueilli plus de 7 000 likes sur la plate-forme de partage de photos et de vidéos, ainsi que des tas de commentaires louant l’artiste pour avoir emmené les fans de Bollywood dans l’ultime voyage nostalgique.

L’artiste a déjà imaginé des acteurs de Bollywood dans des scénarios similaires.

Pendant ce temps, Ibrahim Quadri brise actuellement Internet avec sa ressemblance étrange avec la superstar de Bollywood. Ibrahim ressemble étrangement à SRK dans un tas de photos récentes publiées par lui sur son compte Instagram. Les fans de SRK ont rapidement remarqué les similitudes entre les caractéristiques des deux alors qu’ils inondaient les médias sociaux de photos d’Ibrahim où il ressemblait à Shah Rukh.

Voici quelques photos que nous avons sélectionnées sur la page Instagram d’Ibrahim, jetez-y un œil :

Alors que l’OG Shah Rukh Khan est prêt à faire son retour à l’écran avec Pathan. Soutenu par Yash Raj Films (YRF), Pathan est dirigé par le réalisateur de War Siddharth Anand. Pathan marque le premier film de l’acteur de 55 ans après 2018 « Zero », dans lequel Salman Khan a également fait une apparition. Le film a été diffusé en novembre de l’année dernière. Il met également en vedette Deepika Padukone.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici