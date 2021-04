Ce n’est un secret pour personne que la pandémie de coronavirus nous a tous bloqués chez nous et en particulier pour ceux qui ont contracté l’infection. Rester seul en quarantaine pendant quatorze jours peut certainement amener une personne à se sentir seule.

Et c’est pour que les patients mis en quarantaine se sentent un peu mieux que l’humoriste Amit Tandon a décidé de tenir des séances de discussion avec eux, cela trop gratuitement. Mercredi, Tandon a partagé un post sur son pseudo sur les réseaux sociaux où il a invité les patients positifs à Covid, qui sont seuls à lui envoyer un e-mail et après une confirmation, ils peuvent probablement avoir une session de trente minutes pour parler et rire. Tandon a également mentionné dans son article qu’il ne dispose que de 5 créneaux horaires pour chaque interaction qui débutera à partir du 16 avril à 18 heures.

L’idée de toucher des patients qui n’ont probablement pas beaucoup de personnes avec qui interagir à un moment où la pandémie nous garde la plupart d’entre nous à la maison, a certainement résonné avec beaucoup. Comme Tandon le mentionne dans le tweet suivant, son équipe a reçu plus d’un millier de courriels. Il a avoué qu’il ne s’attendait pas à ce genre de réponse et que, par conséquent, lui et son équipe prennent le temps de tout régler. Le comédien de stand-up a mentionné qu’il dirigerait six sessions au cours du week-end et qu’en semaine, il y en aurait au moins une tous les jours. Il a également demandé à ceux qui lui avaient envoyé le courriel d’être patients.

L’initiative créative de Tandon pour atteindre les patients Covid-19 a été appréciée par les internautes. Avec plus de 19,5k likes et plus de 3,5k retweets, l’invitation de Tandon à des interactions saines a permis aux internautes de se sentir bien.

Nous avons reçu plus de 1000 e-mails, donc prendre le temps de tout régler. Itna response attendue nahin thaa 🙂Donnera six sessions au cours du week-end, puis au moins une tous les jours. Si vous avez envoyé un mail, soyez patient – Amit Tandon (@amitandon) 15 avril 2021

Commentant le tweet, un utilisateur a salué l’idée et l’a qualifiée de grande pensée qui enseigne comment chacun de nous peut contribuer à titre personnel.

Une si grande pensée, elle enseigne comment chacun de nous peut contribuer à titre personnel. Félicitations à vous – Saurabh Mittal (@saurabhsmittal) 15 avril 2021

Un autre commentaire a qualifié cette initiative de «charmante» et a mentionné que savoir qu’il y a des gens dans un problème similaire est une chose, mais interagir avec eux est un autre type de satisfaction. Le commentaire mentionnait en outre que les conversations avec le rire devraient simplement être prescrites par les médecins.

Une si belle initiative! Savoir qu’il y a des gens dans une situation similaire est une chose, et pouvoir réellement interagir avec eux est un autre type de réconfort. Et puis lancez généreusement de rires et de gaieté dans le mélange … c’est exactement ce que le docteur devrait commander 💕— Wonderer + wanderer / Worrier + warrior (@Sir_ChirpsAlot) 15 avril 2021

Nous devons dire, c’est en effet une proposition réconfortante de l’artiste de stand-up.

