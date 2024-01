L’artiste de Woodstock Melanie Safka est morte à 76 ans

La chanteuse Melanie Safka, qui a transformé une prestation à Woodstock en 1969 en une chanson à succès et une carrière de cinq décennies, est décédée mardi à l’âge de 76 ans.

La mort de Safka a été annoncée le sa page Facebook avec une lettre de ses trois enfants, Leilah, Jeordie et Beau Jarred :

Chers, C’est le message le plus difficile à écrire pour nous, et il y a tellement de choses que nous voulons dire, en premier, et il n’y a pas d’autre moyen facile que de le dire… Maman est décédée paisiblement de ce monde et est entrée dans le suivant le 23 janvier. , 2024. Nous avons le cœur brisé, mais voulons remercier chacun d’entre vous pour l’affection que vous avez pour notre Mère, et vous dire qu’elle vous aimait tous tellement ! Elle était l’une des femmes les plus talentueuses, fortes et passionnées de son époque et chaque mot qu’elle écrivait, chaque note qu’elle chantait le reflétait. Notre monde est beaucoup plus sombre, les couleurs d’un Tennessee morne et pluvieux pâlissent avec son absence aujourd’hui, mais nous savons qu’elle est toujours là, souriant à nous tous, à vous tous, depuis les étoiles.

Aucune cause du décès n’a été annoncée.

Plus tôt ce mois-ci, Safka était dans un studio d’enregistrement pour travailler sur « Second Hand Smoke », un album de des reprises, pour le label Cléopâtre, Variété signalée.

Née Mélanie Anne Safka-Schekeryk À Astoria, New York, Safka a étudié à l’American Academy of Dramatic Arts avant de décider de poursuivre une carrière de chanteuse folk.

Sa grande percée a eu lieu lors du concert de Woodstock en 1969, qui elle a décrit à Rolling Stone en 2019 comme sa première « expérience hors du corps ».

«Je viens de quitter mon corps pour me diriger vers une vue latérale et plus élevée. Je me suis regardé monter sur scène, m’asseoir et chanter quelques lignes. Et quand je me suis senti en sécurité, je suis revenu.

« Il a commencé à pleuvoir juste avant que je parte. Ravi Shankar venait de terminer sa performance et le présentateur a déclaré que si vous allumiez des bougies, cela aiderait à éloigner la pluie. Au moment où j’ai terminé mon set, tout le flanc de la colline était une masse de petites lumières vacillantes. Je suppose que c’est l’une des raisons pour lesquelles je suis revenu dans mon corps.

“Lay Down (Candles In The Rain)”, la chanson qu’elle a écrite sur cette expérience, a atteint la 6e place l’année suivante. En 1971, elle a connu un succès n°1 avec « Brand New Key ».

Même si l’étoile de Safka s’est éteinte à la fin des années 1970, elle a utilisé sa renommée pour devenir une porte-parole de l’UNICEF.

Après le décès de son mari, le producteur de disques Peter Schekeryk, en 2010, elle a arrêté d’enregistrer aussi souvent, mais fait souvent équipe avec ses enfants sur les performances live et les concerts sur Internet, comme l’écrit The Hollywood Reporter.

Les enfants de Safka ont demandé aux fans de célébrer la mémoire de leur mère mercredi soir à 22 heures, heure centrale, en allumant une bougie à sa mémoire.

La suggestion faisait référence à l’apparition de Safka à Woodstock, où elle s’est produite sous la pluie, une expérience qui a inspiré “Lay Down (Candles In The Rain)”.