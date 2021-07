L’artiste de sable Sudarsan Pattnaik rend hommage à la «légende du cinéma» Dilip Kumar

L’acteur légendaire Dilip Kumar est décédé mercredi matin dans un hôpital de Mumbai des suites d’une maladie prolongée. Il avait 98 ans. Connu par des générations de cinéphiles comme le «roi de la tragédie», il a été transporté d’urgence à l’hôpital le 30 juin après s’être plaint d’essoufflement. Son ami de la famille Faisal Farooqui a confirmé la nouvelle de la mort de l’acteur sur Twitter. « C’est avec un cœur lourd et un chagrin profond que j’annonce le décès de notre bien-aimé Dilip Saab, il y a quelques minutes. Nous venons de Dieu et vers Lui nous retournons », a lu le tweet de Farooqui via le compte Twitter officiel de Dilip Kumar.

Plusieurs personnalités du cinéma de renom ainsi que des politiciens indiens ont exprimé leurs condoléances à l’acteur et ont visité la résidence Bandra de l’acteur légendaire pour rencontrer l’épouse de Dilip Kumar, Saira Banu.

Alors que les condoléances affluaient de tout le pays, l’hommage de l’artiste du sable Sudarsan Pattnaik au défunt acteur est devenu viral.

« Hommage à la légende du cinéma #DilipKumar Ji. Mon art du sable sur la plage de Puri à Odisha. RIP », a déclaré Sudarsan Pattnaik en légende de son message.

Le message qui est devenu viral a touché une corde sensible parmi les internautes, qui se sont souvenus de l’acteur légendaire et ont exprimé leurs condoléances.

Nous avons perdu l’icône, la légende et une inspiration du cinéma indien. RIP – Banaja (@Banaja88090083) 7 juillet 2021

Dilip Kumar était une ligue à part. Avec son intensité fumante, une livraison remplie de pauses profondes et sa capacité à habiter les personnages était une joie à regarder. Sa carrière de six décennies comprend des films et des moments inoubliables qui ont illuminé à jamais le grand écran indien.

La carrière de Kumar a duré plus de cinq décennies avec des tubes comme « Mughal-e-Azam », « Devdas », « Naya Daur » et « Ram Aur Shyam ». Sa dernière apparition sur grand écran était dans le film de 1998 « Qila ».

Une vieille vidéo publiée par son ami Faisal Farooqui en février est devenue virale après sa mort. Le court clip publié sur Twitter contient des dialogues du film de Kumar, « Footpath » de 1953.

Dans le clip, on peut entendre Kumar dire: «Main mujrim hoon. Maine kaale bazar ka dhanda kiya hai. Jab log bhoonk se mar rahe the, toh hum uske hisse ka anaj unche damo mein bechkar humare khazane bhar rahe the. Jab sheher mein bimari fayli, humne dawai-ya chupadi, aur unke daam barha diye. ration à des prix élevés pour obtenir des bénéfices. Lorsque la maladie a envahi la ville, nous avons thésaurisé les médicaments et augmenté les prix.)

