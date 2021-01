Le célèbre artiste de sable Sudarsan Pattnaik a félicité mardi le gouvernement indien pour avoir lancé le concept du drapeau bleu pour l’amélioration des plages en Inde alors qu’il parlait mardi lors de la mission Paani Waterthon.

Pattnaik faisait partie des nombreux guerriers de l’eau, politiciens, ministres du syndicat et célébrités qui se sont réunis sur Network18 pour prendre l’engagement de la conservation de l’eau lors de l’événement d’une journée du 72e Jour de la République de l’Inde.

L’artiste de sable a rejoint l’événement depuis son arrière-cour, Puri Beach, pour parler de la propreté des plages et de la protection de la mer sans déchets.

Pattnaik a également salué l’attitude des citoyens d’aujourd’hui qui ont la bonne attitude envers la propreté des côtes en Inde.

« Les gens sont conscients maintenant, ont la bonne attitude pour ne pas joncher les plages », a déclaré l’artiste de sable en ajoutant: « Je tiens à remercier le gouvernement indien d’avoir abandonné le concept du drapeau bleu pour huit plages en Inde qui a sensibilisé les citoyens. »

Décerné par l’organisation non gouvernementale (ONG) la Fondation pour l’éducation à l’environnement, le drapeau bleu est un écolabel volontaire bien reconnu attribué à un opérateur de tourisme de plage, de marina ou de navigation de plaisance durable qui répond à ses normes. Son siège est à Copenhague, au Danemark.

Une plage doit répondre à 33 critères dont des critères environnementaux, éducatifs, de sécurité et d’accessibilité fixés par la FEE pour obtenir le tag.

«Maintenant, les gens essaient de garder les plages propres, mais il est de notre responsabilité de garder notre« mère »propre et exempte de déchets. C’est la nécessité de l’heure. Nous avons un si beau littoral avec le pays. J’essaie d’inspirer et sensibiliser les gens à garder la mer propre grâce à mon art », a conclu l’artiste de sable Sudarsan Pattnaik en présentant son art du sable dédié à l’événement Mission Paani. L’art a été réalisé avec 8 tonnes de sable, a ajouté l’artiste.

L’année dernière, en octobre, huit plages indiennes ont reçu la certification Pavillon Bleu «très convoitée».

8 des plages sereines de l’Inde obtiennent la prestigieuse certification Pavillon Bleu. Cela montre l’importance que l’Inde attache à la protection de ces sites et à la promotion du développement durable. Vraiment un exploit merveilleux! https://t.co/dy02H7AyaD – Narendra Modi (@narendramodi) 11 octobre 2020

La plage de Shivrajpur à Dwarka, Gujarat; la plage de Ghoghla à Diu; les plages de Kasarkod et Padubidri au Karnataka; la plage de Kappad au Kerala; la plage de Rushikonda dans l’Andhra Pradesh; la plage dorée d’Odisha et la plage Radhanagar des îles Andaman et Nicobar sont désormais certifiées «Pavillon bleu».

Mission Paani, une initiative de CNN News18 et Harpic India, mène une campagne pour sauver les précieuses ressources en eau de l'Inde et faire de l'hygiène un mode de vie.