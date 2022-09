Le monarque le plus ancien de Grande-Bretagne, la reine Elizabeth II, est décédé jeudi à l’âge de 96 ans. Selon certaines informations, la reine ne se portait pas bien et était sous surveillance médicale. La nouvelle de sa disparition a déclenché des hommages de tous les coins du globe. Manas Sahoo, un artiste du sable de Puri dans l’État indien d’Odisha, a également rendu hommage à la reine d’Angleterre. L’artiste bien connu a réalisé une énorme sculpture d’art sur sable à Golden Sea Beach en l’honneur de la reine, le monarque le plus ancien de Grande-Bretagne.

Manas Sahoo a posté une photo de sa création sur son compte Twitter. “Mon hommage sincère à sa majesté la reine Elizabeth II à travers mon art sur sable à Puri Beach Odisha”, a-t-il écrit à côté de la photo. Il l’a sculpté au cours d’environ cinq heures. L’œuvre d’art sur sable de 10 pieds de long a nécessité près de 5 tonnes de sable pour être créée. De plus, la sculpture a un message gravé en bas qui dit “Hommage à la reine”. L’art du sable représentait un joli portrait de la reine décoré de fleurs.

Regarde:

Juste après l’annonce du décès de la reine Elizabeth II, son fils, devenu roi Charles III, a déclaré dans un communiqué que la mort de sa mère bien-aimée était un moment de “grande tristesse” pour lui et sa famille.

Hommage sincère à Sa Majesté #Reine Elizabeth II , le monde a perdu une grande personnalité. My SandArt avec installation de 740 roses sur la plage de Puri en Inde. pic.twitter.com/irggdgCSYa — Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) 10 septembre 2022

Vendredi, un autre artiste de sable bien connu, Sudarsan Pattnaik, a créé une grande et belle sculpture de la reine sur la plage de Puri et a orné le chef-d’œuvre de 740 roses.

Il a posté une photo de l’œuvre d’art sur son compte Twitter officiel, accompagnée de la légende «Hommage sincère à Sa Majesté la reine Elizabeth II, le monde a perdu une grande personnalité. My Sand Art avec installation de 740 roses sur la plage de Puri en Inde.

Pendant ce temps, l’Inde a déclaré le 11 septembre Jour de deuil national pour marquer le décès de la reine d’Angleterre.

