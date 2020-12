Une nouvelle œuvre d’art de rue apparue sur le côté d’une maison jumelée à Totterdown à Bristol a été revendiquée par le graffeur insaisissable Banksy comme sa dernière création.

L’œuvre d’art, intéressante, est intitulée « Aachoo !! » et représente une femme portant un foulard en train d’éternuer si fort que cela fait voler son dentier dans les airs. La peinture montre également la rue piétonne de la femme et le sac à main qui lui glisse de la main.

Le graffeur originaire de Bristol est connu pour ses œuvres d’art pleines d’esprit qui font souvent de puissantes références aux affaires du monde. Cette année, les artistes se sont principalement concentrés sur coronavirus dans le cadre de ses créations, dont une où il a représenté une scène de quarantaine à domicile et une en hommage aux travailleurs de la santé, les fans sur Internet supposent que la nouvelle œuvre de lui est également liée au coronavirus .

Banksy s’est rendu jeudi sur Instagram pour partager ses affirmations sur la nouvelle œuvre d’art.

La nouvelle œuvre est apparemment sur Vale Street et c’est la rue la plus raide d’Angleterre. La pièce qui a été repérée par Tristan Kay, maître de conférences à l’Université de Bristol, a attiré l’attention des habitants et des médias sociaux avec des gens venant de partout pour prendre des photos à proximité de l’œuvre d’art.

Vale Street serait célèbre pour un concours annuel de roulage d’œufs, mais maintenant, grâce à la nouvelle peinture murale de Banksy, les gens vont affluer encore plus. Un bouclier en plastique a maintenant été utilisé pour couvrir l’art.

En octobre, une œuvre d’art est apparue sur un mur à Nottingham, dans le centre de l’Angleterre, représentant une jeune fille utilisant un pneu de vélo comme hula-hoop. L’œuvre est apparue sur le mur de briques rouges d’un salon de beauté, à côté d’un vélo qui était verrouillé sur un panneau métallique et manquait de roue arrière. Banksy avait ensuite confirmé que la peinture murale était la sienne de la même manière sur son Instagram.

L’identité de Banksy, qui a été notoirement inconnue et a toujours fait l’objet de spéculations et de mystères, a été déformée dans les théories du complot après que des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles l’animateur populaire de l’émission pour enfants Neil Buchanan était le graffeur Banksy. Après que la théorie soit devenue le sujet tendance pendant une semaine entière, elle a finalement forcé Buchanan à émettre une clarification.

Pour dire les choses simplement et clairement, le site officiel de Buchanan a écrit que « il n’est PAS Banksy ».

La nouvelle œuvre d’art a également déclenché une série de versions sur la façon dont la peinture murale a été peinte, beaucoup suggérant qu’elles auraient pu être là lorsque l’artiste s’est mis au travail sur Vale Street.