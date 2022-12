L’artiste de Marvel Comics a aidé à donner à NL son propre super-héros

ST. JOHN’S, T.-N.-L. –

Lorsque l’artiste de Marvel Comics, Danny Bulanadi, est décédé le mois dernier, les fans du monde entier se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager ses illustrations de personnages bien connus et bien musclés, notamment Captain America, les Fantastic Four et les Transformers.

Mais dans la province la plus à l’est du Canada, les dessins de Bulanadi partagés par les fans représentaient une mystérieuse figure masquée qui recherchait l’unité avec l’univers au lieu de se battre au poing.

Le capitaine Terre-Neuve était le super-héros de la province, créé pour la première fois par Bulanadi il y a plus de 40 ans. Lorsque Bulanadi est décédé à San Francisco le 3 novembre à l’âge de 76 ans, il travaillait sur du nouveau matériel de Captain Newfoundland pour la première fois depuis des décennies, a déclaré Jesse Stirling, dont le père et le grand-père ont eu l’idée de Captain Newfoundland.

“Nous avons donc tous ces panneaux et illustrations à moitié terminés du capitaine Terre-Neuve, que nous pourrions publier un jour”, a déclaré Stirling dans une récente interview. “Le capitaine vit, mais ce ne sera plus jamais pareil sans Danny Bulanadi.”

Le capitaine Terre-Neuve a fait ses débuts sur la couverture du magazine Newfoundland Herald le 5 janvier 1980. Il a été dessiné dominant devant une galaxie violette tentaculaire, avec des planètes et des astéroïdes flottant sous sa cape bleue gonflée. Une silhouette lumineuse de l’île de Terre-Neuve éclairait son visage masqué.

« Capitaine Terre-Neuve : notre propre super-héros », disait le titre.

Stirling a déclaré que son père, Scott Stirling, et son grand-père, le défunt magnat des médias et mystique Geoff Stirling, avaient imaginé le capitaine Terre-Neuve en 1979 après son retour d’un voyage de méditation dans un ashram en Inde.

“(Ils) buvaient probablement du jus d’orange, ils ont peut-être jeûné pendant un certain temps, fait du yoga, médité, et ils ont décidé de trouver un super-héros qui n’était pas votre super-héros typique”, a déclaré Jesse Stirling. “C’était plus pour enseigner des leçons de paix et d’unité cosmique.”

Geoff Stirling a fondé le Newfoundland Herald — puis le Sunday Herald — en 1946, trois ans avant que Terre-Neuve ne rejoigne le Canada. Il a également lancé plusieurs stations de radio ainsi que la première station de télévision de la province, maintenant appelée NTV.

Les téléspectateurs se sont familiarisés avec les penchants spirituels de Stirling dans les années 1970 lorsque NTV a commencé à diffuser 24 heures sur 24. Il a rempli les heures de la nuit avec des discussions en spirale sur la politique, les crop circles et la conscience, souvent entrecoupées d’animations palpitantes. Peu de temps après la première apparition de Captain Newfoundland dans le Herald, un acteur jouant le super-héros est apparu dans le paysage nocturne de NTV.

“Je suis sûr que beaucoup de gens se souviendront des spéciaux trippants de Captain Newfoundland, où ils avaient des segments sur les ovnis, ESP et Atlantis, mélangés à des clips de Paul McCartney et Queen”, a déclaré Stirling. “À l’époque, c’était littéralement quelqu’un avec une cape et un masque d’escrime.”

Le capitaine Terre-Neuve était un ancien métamorphe intergalactique qui pouvait se téléporter dans le temps et l’espace pour ne faire qu’un avec l’univers. Il a pris plusieurs formes, parmi lesquelles Captain Atlantis. Dans les bandes dessinées, Terre-Neuve est la pointe du royaume mythique de l’Atlantide.

Jesse Stirling a déclaré que son père avait interviewé des dizaines d’illustrateurs avant de choisir Bulanadi pour donner vie au capitaine. Bulanadi avait travaillé sur les séries Conan et Batman de DC Comics, et son talent artistique se démarquait.

“Il était si fier de sa culture philippine”, a déclaré Stirling à propos de Bulanadi, qui est devenu un ami proche de la famille. “C’était un gars spirituel, un gars vraiment ouvert.” Dans un hommage à Bulanadi sur son site Web, Marvel a déclaré qu’il aimait aussi interpréter des chansons d’amour philippines. L’artiste est décédé d’une insuffisance cardiaque congestive, a déclaré Marvel, présentant ses condoléances à ses “fans du monde entier”.

Des réimpressions des bandes dessinées de Captain Newfoundland ont été publiées à l’arrière du Herald jusqu’à ce que le magazine cesse de paraître en septembre. À la fin de sa diffusion de plus de 75 ans, le magazine était disponible dans certaines des communautés les plus éloignées de la province, garantissant que le mantra du capitaine – “soyez fidèle à vous-même” – résonnait partout.

La philosophie de Captain Newfoundland était assez radicale dans une province qui, à l’époque, était encore largement sous le contrôle des églises chrétiennes, explique Rhea Rollmann, journaliste à St. John’s.

“C’était cette bouffée d’air frais contre tout ce qui descendait dans le système d’éducation confessionnelle”, a-t-elle déclaré. “Cela a injecté ces différentes idées culturelles et spirituelles que nous n’obtenions nulle part ailleurs.”

Rollmann, qui est transgenre, a déclaré qu’elle se souvenait encore d’avoir lu les bandes dessinées dans sa cuisine familiale à l’école primaire dans les années 1980.

“Je me souviens d’un panneau où le capitaine Terre-Neuve montrait toutes les différentes formes à travers lesquelles il existait, des incarnations masculines et féminines”, a-t-elle déclaré. “Cette idée de fluidité de genre qui était représentée, elle a vraiment résonné pour quelqu’un qui grandissait trans et n’avait pas les mots ou le cadre – il n’y avait aucune éducation à ce sujet à l’époque.”

Jesse Stirling admet qu’il a été taquiné à l’école lorsque le capitaine Terre-Neuve est apparu pour la première fois. Ses camarades de classe pensaient que les super-héros devraient avoir des mouvements de combat impressionnants, plutôt qu’un penchant pour discuter de métaphysique, a-t-il déclaré.

Mais dernièrement, il y a un regain d’intérêt pour le capitaine. Les copies se vendent rapidement de Captain Atlantis, une nouvelle collection de toutes les bandes dessinées de Captain Newfoundland imprimées sur papier glacé en couleur. Stirling et son père espèrent enfin faire un film Captain Newfoundland, et peut-être un jeu vidéo, a-t-il déclaré.

Et bien sûr, ils espèrent sortir de nouvelles bandes dessinées de Captain Newfoundland, même si l’illustrateur original du super-héros est parti.

“C’est une vraie tragédie”, a déclaré Stirling à propos de la mort de Bulanadi, ajoutant: “Il lui restait beaucoup de travail formidable.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 17 décembre 2022.