Les hommages affluent de toutes les régions du pays après le décès de Mahashay Dharampal Gulati, alias « Chachaji », jeudi matin à l’âge de 97 ans. Le visage et fondateur de MDH Masala récemment vaincu coronavirus. Mais après trois semaines de traitement, le roi Masala a pris son dernier souffle dans les premières heures de jeudi après un arrêt cardiaque.

Alors que les nouvelles et les médias sociaux regorgeaient d’hommages sincères à Gulati, qui a construit un empire masala de renommée mondiale à partir de scratc, un trinute partuclar s’est démarqué.

L’artiste visuel Varun Tandon de Chandigarh a créé un beau portrait de Gulati en utilisant des masalas MDH. Dans les images partagées sur Twitter par l’agence de presse ANI sur Twitter, Tandon peut être vu en train de créer le visage familier de Gulati, plein de son turban et de sa moustache. Au premier plan se trouve également un paquet d’herbes MDH.

Chandigarh: Artiste visuel, Varun Tandon a rendu hommage au propriétaire de MDH et de Padma Bhushan, Mahashay Dharampal Gulati, en créant son portrait avec des herbes. Il est décédé aujourd’hui à l’âge de 98 ans. pic.twitter.com/AjMnY2cwXI – ANI (@ANI) 3 décembre 2020

Les images sont très appréciées sur les réseaux sociaux.

Fin d’une époque. Un homme qui s’est levé comme un soleil et a établi un empire avec son travail acharné et son dévouement a disparu. J’ai lu qu’il est victime du 1947 et en même temps réfugié, excusez-moi sinon vrai mais avec les efforts sincères, il a écrit un nouvel alphabet de travail acharné – Dr Vinod Kumar Gupta (@Drvinodguptavet) 4 décembre 2020

Tout simplement génial, ça ne va pas mieux que ça – Ravi Singh (@im_thakur_ravi) 3 décembre 2020

Gulati avait abandonné l’école alors qu’il était en cinquième année et, en 1937, avec l’aide de son père, il créa une petite entreprise de miroirs, de savon et de menuiserie. L’entreprise s’est encore développée et il a même commencé à vendre du tissu et de la quincaillerie et à échanger du riz. Cependant, comme le destin l’a voulu, l’entreprise de Gulati n’a pas duré et il a rejoint son entreprise familiale de fabrication d’épices, également connue sous le nom de « Deggi Mirch Wale ».

Mahashay est devenu le PDG des produits de consommation le mieux payé de l’Inde en 2017. Il était activement impliqué dans la gestion de l’entreprise, même dans sa vieillesse, visitant quotidiennement les usines, les marchés et l’entreprise. Il détenait une participation de 80% dans l’entreprise.

Le « roi Masala » a été honoré par le gouvernement indien en 2019 avec la troisième plus haute distinction civile du pays, la Padma Bhushan.