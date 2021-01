Un artiste de sable a pris d’assaut Internet dans sa dernière vidéo dans laquelle il a construit le célèbre château de l’école de Poudlard de Harry Potter à partir de sable. Publiée le 6 janvier sur son compte Instagram, la courte vidéo accélérée de l’ensemble du processus a été publiée par l’artiste de sable Leonardo Ugolini avec une « torsion de magie ».

Sous-titrée «L’outil magique», la vidéo présente Ugolini portant une chemise TikTok et utilisant un seau et une pelle pour faire les tours de l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard. Après l’achèvement d’une tour, il utilise un bâton en bois comme baguette magique et après chaque sort, d’autres parties du château apparaissent «comme par magie» à l’écran. Le plan d’eau autour du château change également de couleur à chaque sort.

Une fois qu’il est terminé, dit-il, «et puis nous volons», et la version miniature d’Ugolini peut être vue voler autour du château de Poudlard sur un balai de la même manière qu’un sorcier ou une sorcière. En arrière-plan, on peut entendre le thème de Harry Potter jouer.

Regardez la vidéo ici:

Il a été vu plus de 19000 fois avec plus de 600 likes et les internautes bavent sur ses compétences. Un utilisateur a écrit dans les commentaires qu’Ugolini est un artiste incroyable et s’est incliné tandis qu’un autre a qualifié l’œuvre d’art de « magnifique » et a déclaré que l’artiste était une « personnalité avec un bon cœur réfléchi et fort ».

Les utilisateurs en ligne sont impressionnés par ses compétences mises en «sort». Les résultats finaux vont sûrement vous rappeler le monde fantastique de Harry Potter et Poudlard, qui est devenu un succès instantané parmi les enfants. Les gens ne pouvaient s’empêcher de répandre leur amour sur ses compétences et l’appelaient un «artiste incroyable».

L’art du sable est étonnamment similaire au bâtiment de Poudlard présenté dans la série à succès Harry Potter, écrite par JK Rowling. Les livres sont devenus extrêmement populaires et ont été acclamés par la critique en plongeant dans le monde des sorciers, de la magie et des amitiés. Les fans de Harry Potter sont connus sous le nom de Potterheads dans le monde entier et ils sont devenus une communauté bien connue.

Leonardo Ugolini compte plus de 15000 abonnés sur Instagram et plus de 35 vidéos de sculptures de sable précédentes, qui vous couperont le souffle. La précision et la quantité d’efforts qu’il met dans une œuvre est visible dans chacune des pièces. Dans une vidéo précédente, il a creusé une forêt sur un sable. Dans une autre vidéo, il a construit un château de sable avec un travail détaillé pour vous laisser sans voix.