L’artiste crée la découpe de Cillian Murphy à partir de papier, les internautes l’appellent “doué”

La créativité d’un artiste ne connaît pas de limites et cela est vrai pour cet homme qui a créé une découpe de l’acteur irlandais Cillian Murphy en utilisant simplement des ciseaux et un papier. Une vidéo, téléchargée sur Instagram, par l’artiste Eduardi Tsokolakyan montre l’image du personnage de Peaky Blinders, Thomas Shelby, à l’écran. Juste devant, il tient du papier et des ciseaux et commence à faire de la magie. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, nous pouvons voir la découpe se révéler être une belle réplique de cette image.

“Portrait coupé (Thomas Shelby)”, lit la légende. La vidéo montre parfaitement le talent de cet artiste. Il a également téléchargé des portraits coupés similaires auparavant.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à rassembler plus de 11 000 likes. “Je suis légitimement curieux – quelle est votre méthode/approche ? Prévoyez-vous vos coupes à l’avance ? Y a-t-il une vidéo ou une série que je peux regarder pour apprendre la technique ? Honnêtement, ça ressemble à de la magie !”, s’est interrogé un utilisateur d’Instagram.

Une autre personne a écrit : « Un homme brillant au-delà des mots pour décrire votre talent ! Vous êtes touché par une force céleste dont seuls quelques-uns depuis l’aube des temps ont été bénis. Tout ce que vous créez ne peut être enseigné. Quiconque veut apprendre ce don intrinsèque doit se rendre compte que même si vous maîtrisez la technicité de ce métier, Ed le sait de manière innée sans une seule leçon et sa fluidité dans l’acte de création est l’art lui-même.”

Pendant ce temps, plus tôt, l’artiste américain David Popa a utilisé du charbon de bois et de la terre pour dessiner des portraits sur des blocs de glace flottants dans la mer Baltique. Une vidéo, mise en ligne sur YouTube, donne un aperçu du talent exceptionnel de l’artiste de 29 ans. Il présente une vue aérienne de l’un des portraits de Popa où il est vu debout sur d’immenses plaques de glace et dessinant l’œuvre d’art. Au fur et à mesure que le drone capture le portrait à couper le souffle à une altitude plus élevée, il devient encore plus spectaculaire avec de petits morceaux de glace entourant la grande feuille et ajoutant à la beauté de la peinture.

