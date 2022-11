L’artiste conçoit des tasses pour Conscious Cup, mettant en valeur les monuments de Crystal Lake, Cary – Shaw Local

L’artiste Ashley Klockenga se souvient d’être venue à Crystal Lake quand elle était enfant chaque été et d’avoir nagé dans le lac avec des amis de la famille.

Lorsque l’occasion s’est présentée de créer des tasses artisanales pour Conscious Cup Coffee Roasters, Klockenga a déclaré que ses créations s’inspiraient de ces souvenirs d’enfance.

“J’aime vraiment pouvoir partager des choses formidables sur la communauté”, a déclaré Klockenga, qui a grandi à Brookfield et vit maintenant dans le nord de l’Ontario, au Canada, avec son mari, Matt.

« Mon mari est de Crystal Lake. Nous nous sommes demandé si nous faisions des châteaux de sable ensemble ou si nous nous chassions autour de l’aire de jeux en bois il était une fois. J’ai de si bons souvenirs.

Klockenga a d’abord conçu une tasse avec l’iconographie de Crystal Lake, y compris Main Beach, puis Conscious Cup lui a fait produire des dessins pour ses quatre autres emplacements de banlieue, dont Barrington, Cary, Libertyville et Palatine.

Les tasses ont été mises à disposition dans les magasins Conscious Cup plus tôt ce mois-ci.

L’artiste graphique Ashley Klockenga, inspirée par de bons souvenirs de visites à la plage principale de Crystal Lake lorsqu’elle était enfant, a dessiné et créé des tasses pour Conscious Cup Coffee Roasters présentant l’iconographie de banlieue pour la saison des vacances 2022. (Fourni par Ashley Klockenga)

Bien que Klockenga ait une formation en graphisme, elle a déclaré qu’elle s’était intéressée au dessin il y a environ trois ans, lorsque sa quatrième fille est née.

La naissance n’a eu lieu que plus d’une semaine après la date prévue, et Klockenga a déclaré que le dessin l’avait aidée à gérer son anxiété pendant cette période. Depuis lors, elle a dit qu’elle trouvait très gratifiant de dessiner des lieux qui ont une importance pour elle et sa famille.

“J’adore dessiner à la main et faire des choses qui sont juste plus cinétiques”, a déclaré Klockenga, ajoutant qu’elle et son mari prennent les dessins à la main, puis les colorient numériquement pour les tasses.

Les Klockengas ont contacté Conscious Cup Coffee plus tôt cet été, alors que l’entreprise cherchait des opportunités de présenter à la fois l’art local et les villes où se trouvent les cafés, a déclaré Paige Benkert, responsable des opérations de Conscious Cup Coffee.

“Nous étions vraiment ravis de voir ce qu’Ashley a proposé”, a déclaré Benkert. “Nous aimons travailler avec des artistes locaux pour la marchandise.”

Les emplacements de Conscious Cup comprennent des œuvres d’art autour du café réalisées par des artistes indépendants, a déclaré Benkert, et jusqu’à présent, la promotion de la tasse a été très réussie.

Klockenga a déclaré qu’elle avait consulté le personnel municipal et les membres de la communauté pour trouver les points de repère à présenter pour chacune des villes.

“Ce fut un honneur d’entendre ce que les habitants aiment de leur communauté et de pouvoir raconter leur histoire à travers l’art”, a déclaré Klockenga. « Nous sommes super reconnaissants. Je ne suis qu’une mère ordinaire, et cela a été un projet totalement passionnel.

Jusqu’à présent, Klockenga a déclaré avoir vendu environ 400 tasses via Conscious Cup et avoir des stocks jusqu’à Noël. Pour le moment, les tasses sont disponibles uniquement en magasin dans les magasins Conscious Cup.

Plus d’informations peuvent être trouvées à conscientcup.com.