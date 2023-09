L’artiste colombien Fernando Botero, connu pour ses silhouettes rebondies, est décédé à 91 ans

BOGOTÁ, Colombie — Le célèbre peintre et sculpteur colombien Fernando Botero, dont les représentations de personnes et d’objets aux formes rondes et exagérées sont devenues des emblèmes de l’art colombien dans le monde entier, est décédé. Il avait 91 ans.

Lina Botero a déclaré à la radio colombienne Caracol que son père est décédé vendredi matin à Monaco des complications d’une pneumonie.

Botero a représenté des hommes politiques, des animaux, des saints et des scènes de son enfance sous une forme gonflée et colorée immédiatement reconnaissable. Au cours de sa vie, l’artiste a acquis une renommée et une influence mondiales, malgré ses origines modestes, et ses peintures ont été exposées dans les musées du monde entier, tandis que ses imposantes sculptures en bronze peuvent être trouvées dans les parcs et les avenues de nombreuses capitales européennes et latino-américaines.

« Son succès a été vraiment immense », a écrit Juan Carlos, le fils de Botero, dans une biographie de son père, publiée en 2010. « Fernando Botero a créé un style unique, original et facile à reconnaître. »

Les peintures de Botero ont rapporté des millions de dollars aux enchères internationales et l’artiste était très estimé dans sa Colombie natale, non seulement en raison de son succès à l’étranger, mais aussi en raison des dons généreux qu’il a faits à son pays d’origine, dont 23 statues, qui sont maintenant en un parc du centre-ville de Medellín et sont devenus l’une des attractions les plus visitées de la ville.

Botero a également fait don de 180 tableaux à la Banque centrale de Colombie qui ont servi à créer le musée Botero à Bogotá. Sa sculpture représentant un pigeon blanc et potelé, debout fièrement sur un piédestal, est devenue un emblème des efforts de la Colombie pour faire la paix avec les groupes rebelles et est actuellement placée dans une galerie importante du palais présidentiel du pays.

Fernando Botero dans son atelier de Monte Carlo, Monaco, le 15 mars 2012. Massimo Sestini / Mondadori via le fichier Getty Images

De nombreux Colombiens apprécient l’art de Botero car il évoque la nostalgie du pays tel qu’il était au début du XXe siècle. Ses personnages portent des chapeaux melon et arborent des moustaches bien taillées. Ils se déplacent dans un univers coloré de collines verdoyantes et d’arbres luxuriants, où les maisons sont construites avec des tuiles en terre cuite.

« Le peintre de nos traditions et de nos défauts, le peintre de nos vertus est mort », a écrit vendredi le président Gustavo Petro sur X, l’ancienne plateforme Twitter. « Il peignait la violence et la paix. Il a peint mille fois le pigeon rejeté et mille fois placé sur un trône.

Botero est né le 19 avril 1932 à Medellín, en Colombie. Enfant, il fut inscrit par un oncle dans une école de tauromachie qu’il quitta bientôt, mais ce fut un monde capturé plus tard dans ses peintures. Botero a décidé à 14 ans de consacrer sa vie aux arts, après avoir réussi à vendre quelques croquis de corridas aux fans à l’extérieur des arènes taurines de la ville. Sa mère a soutenu la décision, mais lui a dit qu’il devrait payer ses études.

Adolescent, Botero participe à une exposition collective à Bogotá et y réalise sa première exposition individuelle en 1951. L’année suivante, il se rend à Madrid pour étudier à l’Académie royale des beaux-arts de San Fernando.

Depuis l’Europe, il s’est rendu au Mexique pour étudier le travail de Diego Rivera et José Clemente Orozco.

Au cours de ses voyages, Botero épousa Gloria Zea, avec qui il eut trois enfants, Fernando, Lina et Juan Carlos. De retour à Bogota en 1958, il est nommé professeur à l’École des Arts de l’Université Nationale. Il a ensuite divorcé et s’est installé à New York en 1960, où il est arrivé avec seulement quelques centaines de dollars en poche.

Dans les années 1960, Botero commence à expérimenter le volume des objets et des personnages dans ses peintures. Ses créations originales et rondelettes attirent l’attention des critiques d’art et le peintre a alors réalisé des centaines de dessins ainsi qu’un millier de peintures.

Botero s’est remarié en 1964 avec Cecilia Zambrano, dont il a également divorcé plus tard. En 1970, ils eurent un fils, Pedro, décédé quatre ans plus tard dans un accident de voiture en Espagne. Botero a capturé la douleur de la mort de son fils dans le tableau « Pedrito » qui représente son fils chevauchant un cheval jouet et portant un uniforme bleu de policier. Il a également fait don de 16 œuvres au Musée d’Antioquía, à Medellín, en hommage au garçon et, à son tour, le musée a baptisé une salle en mémoire de « Pedrito Botero ».

Dans les années 1970, Botero abandonne la peinture et commence à expérimenter des sculptures en bronze, marbre et fonte, qui lui apportent un grand succès. En 1978, Botero revient à la peinture, puis alterne entre les deux disciplines.

Dans ses peintures, les artistes représentent des scènes de la vie quotidienne, comme un pique-nique familial ou une fête dans une salle de bal du début du XXe siècle. Mais il a aussi abordé des sujets politiques, comme la mort du trafiquant de drogue Pablo Escobar, ou l’émergence de groupes rebelles.

En 1995, sa sculpture en bronze « L’Oiseau », pesant plus de 1,8 tonne et exposée dans un parc de Medellín, a été dynamitée par des attaquants inconnus, causant la mort de 22 personnes et en blessant plus de 200.

En 2005, Botero a créé une série de 79 tableaux représentant des soldats américains torturant des Irakiens dans la tristement célèbre prison d’Abou Ghraib à Bagdad, un an seulement après que l’incident ait été révélé. L’artiste a eu du mal à faire exposer ses peintures dans les musées américains, mais elles ont finalement été exposées à l’Université de Californie à Berkeley, qui abrite encore certaines de ses peintures.