L’artiste Cindy Sherman émerge avec une nouvelle œuvre électrisante chez Hauser & Wirth

Les plus petites œuvres de l’exposition (datées de 2010/2023) sont assemblées à partir de photographies vieilles de 14 ans. Les plus grands, prolongeant la série, sont tous nouveaux, fabriqués avec un appareil photo différent qui permet des résolutions plus élevées, rendant l’ambiance plus dure ou plus légère « simplement en ajustant le contraste », a-t-elle déclaré.

Ils ressemblent moins à « quelque chose que vous auriez simplement photographié avec votre téléphone et mis sur Instagram ».

Sherman et moi nous sommes rencontrés par une journée glaciale et pluvieuse, et elle était habillée à la mode pour défier les intempéries avec un gros pull orange flamboyant, un pantalon large de couleur claire et des chaussures montantes blanches rebondissantes à semelles épaisses. En revanche, son visage, dépourvu de maquillage, est joli d’une manière intemporelle, ses yeux d’un bleu innocemment bleu. Seuls ses cheveux mi-longs, autrefois blonds et maintenant gris, suggèrent qu’elle aura 70 ans. Elle est une page vierge proverbiale et, malgré toute sa renommée, elle est rarement reconnue dans la rue.