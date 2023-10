L’artiste Chintan Upadhyay condamné pour avoir conspiré en vue de tuer sa femme et son avocat

Jeudi, un tribunal d’audience a déclaré l’artiste Chintan Upadhyay coupable de complot en vue de tuer son ex-épouse Hema Upadhyay et son avocat Haresh Bhambhani, et d’avoir encouragé leur meurtre.

Le juge des sessions supplémentaires SY Bhosale du tribunal de Dindoshi entendra samedi les arguments sur le quantum de la peine.

Trois autres accusés, à savoir Vijay Rajbhar, Pradeep Rajbhar et Shivkumar Rajbhar, ont été reconnus coupables de meurtre en vertu de l’article 302 du Code pénal indien et d’autres infractions pertinentes.

L’accusation a déclaré qu’elle demanderait la peine maximale de mort pour tous les condamnés.

Upadhyay a été reconnu coupable en vertu des articles 120 (B) (complot criminel) et 109 (complète) de l’IPC. À la suite de cette condamnation, Chintan Upadhyay, qui était en liberté sous caution, a été placé en garde à vue jusqu’à samedi.

Le procureur spécial Vaibhav Bagade a déclaré aux médias qu’il demanderait la peine capitale car l’une des victimes, Haresh Bhambhani, était avocat.

Compte tenu des récents cas d’agression contre des avocats, l’infraction entre dans la catégorie des « plus rares » et les ramifications de tels incidents sur l’ensemble du système judiciaire doivent être prises en compte, a-t-il ajouté.

Les frères de Bhambhani, Ramesh et Gopi Bhambhani, ont déclaré qu’ils voulaient que les condamnés soient condamnés à mort. « Les membres de la famille ont souffert, sa femme et ses deux filles ont souffert. Depuis sa mort, nous n’avons pas célébré Diwali, Holi jusqu’à aujourd’hui », ont-ils déclaré aux journalistes.

L’accusation a interrogé une cinquantaine de témoins au cours du procès. Chintan Upadhyay était le « pionnier du complot » visant à assassiner sa femme Hema, une artiste d’installation, et son avocat, car Chintan était « motivé par la haine envers le duo », avait affirmé le procureur Bagade.

Un enchaînement complet de circonstances a été prouvé contre tous les accusés, avait affirmé l’accusation.

Hema Upadhyay et l’avocat Bhambhani ont été tués le 11 décembre 2015 et leurs corps ont été entassés dans des boîtes en carton et jetés dans un fossé dans la banlieue de Kandivali.

Vidyadhar Rajbhar, accusé d’avoir commis les meurtres, est en fuite.

Chintan Upadhyay a été arrêté peu après les meurtres pour avoir prétendument conspiré en vue d’éliminer sa femme. Il a passé près de six ans en prison avant d’être libéré sous caution par la Cour suprême en septembre 2021.

La police n’a pas été en mesure de résoudre le double meurtre et l’a donc impliqué dans une fausse affaire profitant de son différend matrimonial avec Hema, avait affirmé Chintan dans cette déclaration finale soumise au tribunal.

Chintan n’avait aucune raison d’éliminer sa femme et la police a extorqué des aveux au coaccusé Pradeep Rajbhar au sujet du complot par la coercition, avait affirmé la défense.

