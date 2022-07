L’artiste chinois Nut Brother combat la pollution avec de la musique rock

Commentez cette histoire Commentaire

Sur une route de terre isolée du plateau du Qinghai, dans le nord-ouest de la Chine, un groupe de quatre musiciens vêtus de combinaisons de protection contre les matières dangereuses et de masques à gaz se lance dans un numéro de thrash metal sur les dangers de brûler des déchets. “La vie d’une personne n’est qu’un souffle, un souffle rempli d’ordures”, grogne le chanteur à travers son masque dans les vidéos de la performance.

Le concert inhabituel fait partie d’une série nationale conçue et dirigée par l’artiste chinois connu sous le nom de Nut Brother, qui se tient devant le groupe vêtu de camouflage, hochant doucement la tête vers les guitares à huit cordes déformées.

Ces dernières années, l’homme de 41 ans, qui préfère ne pas révéler son vrai nom pour éviter un examen supplémentaire des autorités et des critiques en ligne, a développé un talent pour mettre en évidence les problèmes environnementaux et sociaux négligés en Chine en utilisant des performances originales et prêtes pour les médias sociaux. un art qui peut passer entre les mailles du filet dans l’environnement médiatique étroitement contrôlé de la Chine.

Conçue pour attirer l’attention sur la pollution de l’eau, de l’air et du sol dans les régions reculées du pays, la tournée “heavy metal” – jeu de mots – était le projet le plus ambitieux de Nut Brother. Soutenu par une coalition lâche de 30 personnes menant des recherches, écrivant des paroles et composant des bangers hardcore, il a entrepris de visiter 11 sites à travers le pays l’année dernière, mais la tournée a été écourtée car les restrictions sur les coronavirus ont été renforcées.

Dans des réponses écrites aux questions, Nut Brother a qualifié son travail d’art de “réponse d’urgence” mettant en vedette des projets qui exploitent des problèmes sociaux urgents qu’il considère chroniquement négligés par la société chinoise dominante.

Il a ajouté que le travail est risqué et se déroule dans un “environnement complexe et en évolution rapide” où les gouvernements locaux et les entreprises polluantes s’offusquent souvent de la mise en évidence de leurs échecs. Sa réponse est d’être aussi ouvert que possible, en publiant tous les refus auxquels il est confronté, y compris les pots-de-vin des pollueurs et les lettres des gouvernements locaux exigeant des rétractations.

« Nos projets ne sont pas vraiment radicaux ; nous ne faisons pas bouger les choses par la confrontation, mais nous faisons plutôt avancer les choses par l’imagination », a-t-il déclaré.

Nut Brother est l’un des premiers noms d’utilisateur des médias sociaux de l’artiste basé à Shenzhen qui est devenu célèbre en 2015 lorsqu’il a erré dans les rues de Pékin en traînant un grand aspirateur, sa buse pointée vers le ciel smog de la ville, lors d’un point culminant pour l’attention du public sur Le problème « airpocalypse » de la Chine.

En 2014, le Premier ministre Li Keqiang a déclaré la « guerre contre la pollution » après des années d’inquiétudes croissantes concernant les niveaux hors normes de particules dans l’air. Un documentaire d’un journaliste des médias d’État chinois – intitulé “Under the Dome” et publié en février 2015 – impliquait directement des géants des combustibles fossiles appartenant à l’État, attirant des centaines de millions de vues avant d’être censuré.

À l’époque, l’omniprésence de la pollution de l’air et sa reconnaissance officielle ont suscité une attention culturelle sur la question. Certains artistes qui s’attaquaient au smog essayaient surtout de transmettre un sentiment de frustration, de dépression ou de désespoir, mais d’autres, comme Nut Brother, ont commencé à réfléchir à l’impact social de leur travail, a déclaré Kathinka Fürst, chercheuse à l’Institut norvégien de recherche sur l’eau. , une fondation environnementale.

Ce type d’œuvres d’art a encore du mal à toucher un large public en Chine, mais l’ambiguïté de l’art, où l’intention est à l’interprétation, donne à des gens comme Nut Brother une plus grande latitude pour aborder publiquement des sujets sensibles que les militants pourraient éviter de peur d’une censure officielle.

“Ce ne sont pas des ONG, ce ne sont pas des manifestants, ils ne sont pas directement impliqués”, a déclaré Fürst, qui a interviewé de nombreux artistes chinois de premier plan décrivant la pollution de l’air il y a environ cinq ans. Cette flexibilité crée un petit, bien que fragile, espace pour attirer l’attention sur les problèmes locaux sans être perçu comme défiant directement la haute direction.

Ces dernières années, les améliorations de la qualité de l’air en Chine ont été spectaculaires. De 2013 à 2020, les niveaux de pollution à Pékin ont chuté de plus de 50 %. En 2021, la capitale a pour la première fois respecté les normes nationales chinoises de qualité de l’air.

Mais les écologistes craignent que les problèmes de contamination du sol et de l’eau soient relativement négligés et qu’ils soient plus difficiles à nettoyer que le ciel gris. Dans les régions reculées, de mauvaises pratiques industrielles comme l’enfouissement des boues cuivrées, le brûlage des ordures ou la pulvérisation d’engrais chimiques signifient qu’environ un cinquième des terres arables de la Chine sont contaminées par des métaux lourds.

L’une des raisons pour lesquelles ces problèmes ne sont pas résolus est qu’ils sont souvent invisibles pour les citadins riches. “Les petits endroits n’ont pas le pouvoir de s’exprimer”, a déclaré Nut Brother. “Dans le courant dominant, leur voix est si petite qu’elle est imperceptible.”

Le travail de Nut Brother met souvent en lumière cette tendance à réagir avec apathie face à des catastrophes environnementales lointaines. Lorsqu’il a aspiré des particules du ciel de Pékin, les passants ont pour la plupart ignoré l’homme qui traînait un aspirateur de taille industrielle sur un chariot.

Malgré la gravité des sujets abordés, le travail de Nut Brother est teinté d’ironie et d’humour. Lorsqu’il a transformé un canal boueux en une soupe géante de poissons gonflables dans la ville orientale de Zibo, l’installation est rapidement devenue une attraction sur le site de notation des restaurants chinois Dianping.com grâce à un flot de critiques positives de la part des fans.

Nut Brother a transformé un canal marron en une « marmite » géante pleine de poissons gonflables pour sensibiliser à la pollution de l’eau dans la ville de Zibo, dans l’est de la Chine. (Vidéo: Nut Brother)

Fürst a déclaré que ce style crée un attrait pour les observateurs qui s’engagent et établissent un lien humain avec l’artiste et le problème. “Cela donne l’occasion à d’autres personnes de jouer avec l’idée”, a-t-elle déclaré.

Construire un public reste cependant une bataille difficile. Les tambours battants et les riffs de guitare déformés de la tournée “heavy metal” ont attiré l’attention des jeunes fans de musique, mais n’ont pas toujours bien plu aux locaux. Les groupes jouaient dans des champs vides ou des villageois perplexes. Dans un cas, le concert a dû avoir lieu dans une chambre d’hôtel après que les autorités locales ont entendu parler de l’arrivée du groupe et ont arrêté le spectacle.

“Nous avons rencontré de nombreux villageois qui n’ont pratiquement aucun moyen de réparer les violations des droits autres que de pétitionner ou d’appeler les autorités compétentes pour se plaindre”, a déclaré Nut Brother. « Les villageois qui souffrent sont le groupe le plus silencieux. Il est difficile d’entendre leurs voix dans le monde extérieur. Dans la vie, ils ne s’accrochent pas aux fantasmes ou aux miracles, sinon ils souffrent davantage.

Il en va de même pour le projet le plus récent de Nut Brother visant à attirer l’attention sur les déchets chimiques à Huludao, une ville côtière du nord de la province du Liaoning. Dans une représentation symbolique des luttes locales pour faire passer le message, Nut Brother a réquisitionné l’un des rares téléphones publics restants à Pékin comme poste d’écoute pour que les étrangers viennent entendre parler des problèmes de santé auxquels les habitants de Huludao sont confrontés.

« Les campagnes de Nut Brother sont formidables et elles sensibilisent davantage les gens à ce qui se passe à Huludao. Mais de nombreux journalistes nationaux subissent encore beaucoup de pression et ont peur de faire des reportages sur cette affaire », a déclaré un habitant de Huludao de 39 ans, qui n’a donné que son nom de famille, Lei, par crainte des répercussions pour avoir parlé à des médias étrangers.

Lei a déclaré que l’odeur des gaz d’échappement des usines chimiques du district de Longgang à Huludao est perceptible presque tous les jours. “Parfois, il n’y a pas d’odeur perceptible, mais cela vous étouffe et vous donne envie de tousser”, a-t-il déclaré.