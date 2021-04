La 93e cérémonie des Oscars a eu lieu le 25 avril à Los Angeles, en Californie, mais les fans ont été déçus lorsque le regretté acteur et dramaturge Chadwick Boseman n’a pas reçu l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Ma Rainey. Fond noir.

La perte imprévue a laissé beaucoup de gens en colère car Boseman, qui a remporté un Golden Globe et un SAG Award pour sa performance, a perdu contre Anthony Hopkins dans la catégorie, mais ce qui a ajouté plus de carburant à la colère des fans, c’est la façon dont l’Académie a choisi d’honorer l’acteur décédé.

Samedi, il a été révélé que tous les nominés recevraient un jeton non fongible (NFT) du visage de Boseman dans un CGI doré brillant qui serait mis aux enchères pour une œuvre de bienfaisance. L’hommage 3D a été inclus dans un sac-cadeau pour tous les nominés assistant à la cérémonie de dimanche.

Son créateur, Andre O’Shea, a partagé la nouvelle sur Twitter pour révéler son œuvre d’art, mais le mouvement a reçu une énorme réaction. Tout en partageant un petit extrait de l’animation, il a écrit: «La façon d’immortaliser un artiste est de l’honorer avec de l’art» et a ajouté que «donner vie à cette pièce a été l’une des expériences les plus stimulantes et les plus enrichissantes en tant qu’artiste pour lui. . «

La façon d’immortaliser un artiste, c’est de l’honorer avec de l’art. J’ai été chargé de créer un hommage NFT pour Chadwick Boseman pour les Oscars! Donner vie à cette pièce a été l’une de mes expériences les plus stimulantes et les plus enrichissantes en tant qu’artiste. Enchérir sur @rariblecom commence demain pic.twitter.com/EYCJYWbtIZ – ●●● (@andreoshea) 24 avril 2021

Le message a en outre déclaré que NFT serait mis aux enchères sur Rarible, dont la moitié des bénéfices sera reversée à la Colon Cancer Foundation, une organisation à but non lucratif basée à New York. Boseman est décédé d’un cancer du côlon en août 2020 et diagnostiqué en 2016, il a poursuivi sa carrière d’acteur tout en soutenant des organismes de bienfaisance contre le cancer.

Les utilisateurs des médias sociaux ont critiqué cette décision en la qualifiant de « dégoûtante », de « irrespectueuse » et d’un moyen de « profiter » de la mort de Boseman. Twitter a été inondé de fans indignés s’exprimant sur la marchandisation de la disparition de l’acteur.

« Chadwick Boseman reçoit un hommage à la NFT dans les sacs des nominés aux Oscars; la moitié des profits vont à une association caritative » Je ne sais même pas comment expliquer correctement à quel point c’est dégoûtant. – 少年 ア ム ロ (@ZFighterAmuro) 25 avril 2021

Beaucoup ont appelé les artistes et l’Académie et ont demandé s’ils pouvaient être poursuivis pour cette décision controversée.

Le truc de Chadwick Boseman est tellement irrespectueux que sa succession peut poursuivre ce gars et l’académie ??? – Fatima (@brendabentleys) 25 avril 2021

Je ne sais rien de qui ou de ce qui s’est passé aux Oscars, à part qu’ils ont essayé de profiter de Chadwick Boseman avec ces conneries sournoises de NFT et ils devraient s’en excuser. – Jinath Hyder🇨🇦 (@JinathHyder) 26 avril 2021

Les Oscars ont littéralement changé toute leur gamme pour soutenir Chadwick Boseman, l’ont utilisé comme un jeton étrange NFT, puis ont donné le prix à Hopkins. https://t.co/mdIwvlm7DS – En fait_IT_IS_MONSTER_HUNTING_SEASON_Tina (@Actually_Tina) 26 avril 2021

L’indignation a atteint O’Shea qui a défendu l’œuvre d’art en disant au départ qu’il n’avait jamais reçu « autant de haine pour son art ».

Je n’ai jamais reçu autant de haine de mon art. Je suis en fait surpris par le nombre d’artistes qui expriment autant de négativité— ●●● (@andreoshea) 25 avril 2021

La semaine dernière a été une expérience d’apprentissage énorme pour moi, et j’apprécie tous les commentaires sur mon travail, en particulier de la part de mes amis et de ma famille. Voici une déclaration sur les événements de ce week-end. Merci à tous ceux qui m’ont apporté leur soutien, je leur en suis profondément reconnaissant. pic.twitter.com/tvNHGdAMzE – ●●● (@andreoshea) 26 avril 2021

Dans sa dernière déclaration, cependant, O’Shea a déclaré qu’il remanierait le NFT avant de le mettre aux enchères et «s’est excusé pour tout bouleversement causé.» De plus, il déclare que «le visage de Boseman est un rappel déclencheur de sa mort plutôt que de son la vie ‘alors il sera en train de reconcevoir la pièce. «

