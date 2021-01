Un GROS chat regarde froidement derrière les glaçons dans ce qui semble être une photo d’une netteté exceptionnelle – mais l’image est en fait une peinture incroyablement détaillée.

L’artiste américain Collin Bogle utilise des crayons de couleur, des pastels à base d’eau et des aérographes pour illustrer les rencontres avec des bêtes, notamment des ours et des loups.

L’homme de 47 ans passe entre deux semaines et deux mois à créer minutieusement chaque œuvre d’art.

Collin, de Seattle, a déclaré: «Mon père est un artiste et était également professeur d’art au lycée. J’ai donc commencé à apprendre à peindre dès que j’ai pu tenir un pinceau.

«J’ai commencé à dessiner des scènes réalistes à l’école primaire (école primaire) et je suis inspiré par les animaux en raison de leur caractère unique et de leur beauté.

«J’adore créer ces expériences vivantes et rapprochées qui ne pourraient pas être reproduites dans la nature, et j’ai pour objectif de montrer quelque chose de vivant et de spectaculaire que le spectateur n’aurait normalement pas l’occasion de voir.»

Collin a ajouté: «Après un premier croquis, je remplis les nuances et les valeurs de base, en aérographe les aquarelles, puis je passe de l’obscurité à la lumière à l’aide de crayons de couleur et de pastels à l’eau.

«Les crayons de couleur fonctionnent également très bien pour les détails tels que les poils d’animaux et les moustaches.

«J’aime particulièrement les loups, les ours et les grands félins; c’est une bonne chance de les voir de près sans risquer d’être mangés.

