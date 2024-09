L’artiste brésilien Lalalli Senna envisage de construire la plus haute tour résidentielle du monde

L’artiste Lalalli Senna conçoit un hommage imposant

Balneário Camboriú, une ville de BrésilL’État de Santa Catarina, est sur le point d’entrer dans l’histoire avec la tour Senna, une structure de 509 mètres de haut qui deviendra la plus haute tour de l’histoire du Brésil. tour au Brésil et le plus grand Résidentiel La plus grande tour du monde. Connue pour son panorama urbain spectaculaire composé de gratte-ciels, la ville côtière est l’endroit idéal pour ce projet ambitieux, qui redéfinira à la fois l’architecture de la ville et le paysage mondial des gratte-ciel.

L’artiste brésilienne Lalalli Senna, nièce du légendaire pilote de Formule 1 Ayrton Senna, est à l’origine de la conception de la tour Senna. Son projet vise à rendre hommage au « parcours héroïque » de son oncle, la tour représentant une intersection symbolique entre les mondes matériel et céleste. Cette métaphore est rendue visible par la forme élancée du bâtiment, revêtue de verre, et par une façade intégrée avec des bandes de lumières qui s’étendront jusqu’au sommet de la tour, se projetant vers le haut et contribuant à son apparence emblématique.

La Tour Senna a été conçue comme un hommage à Ayrton Senna, l’une des icônes sportives les plus appréciées du Brésil. Le podium comprendra un espace immersif dédié au pilote décédé, avec une piste de course qui rappellera son héritage durable dans le sport automobile et la culture brésilienne.



visualisations © FG Empreendimentos

Design multifonctionnel pour une vie de luxe au Brésil

Le Tour Senna est une collaboration entre FG Empreendimentosune entreprise de construction de premier plan, et la Marque Sennaqui perpétue l’héritage d’Ayrton Senna. Les rendus du projet présentent une structure élégante et innovante, avec des terrasses dotées de piscines et un aménagement paysager luxuriant à la base. Ce projet met en évidence la convergence de deux familles brésiliennes influentes, unies par une vision commune visant à repousser les limites du design et de l’innovation.

La tour offrira un large éventail d’installations réparties sur plusieurs niveaux. Les espaces publics du rez-de-chaussée comprendront des boutiques, des restaurants et des lieux de divertissement. Les étages supérieurs abriteront des équipements tels qu’une piscine chauffée, un centre de bien-être, des courts de tennis et une salle de sport. Les résidents auront accès à des « manoirs » surélevés, des penthouses en duplex et en triplex et des espaces de loisirs ultramodernes, dont un garage-club privé. Le bâtiment sera surmonté d’un observatoire, offrant une vue panoramique sur la ville et le littoral.



La tour Senna, d’une hauteur de 509 mètres, deviendra le plus haut immeuble résidentiel du monde

un engagement envers la durabilité et l’innovation technique

Premier immeuble résidentiel de grande hauteur au Brésil et en Amérique latine à être équipé d’un amortisseur de masse accordé, la tour Senna constitue un précédent en matière d’excellence technique. Ce système avancé minimise les mouvements induits par le vent, améliorant ainsi la stabilité et le confort, en particulier aux étages supérieurs. Cette innovation marque une avancée significative dans les capacités architecturales et techniques de la région.

La tour Senna visera la certification LEED Platinum, une étape importante qui en ferait le premier immeuble résidentiel de grande hauteur au monde à atteindre ce niveau de durabilité. De plus, elle sera équipée du premier Tuned Mass Damper (TMD) d’Amérique latine, un système avancé conçu pour réduire les vibrations et les oscillations dans les immeubles de grande hauteur, offrant ainsi une stabilité et un confort accrus aux résidents.

La construction de la tour devrait débuter fin 2025. Si elle est achevée, la tour Senna deviendra le premier immeuble résidentiel de grande hauteur à obtenir la certification LEED Platinum, la norme de durabilité la plus élevée décernée par le US Green Building Council. Cette certification reflète un engagement en faveur de l’efficacité énergétique, de la réduction de l’impact environnemental et de l’utilisation responsable des ressources, garantissant que la tour répond aux normes mondiales les plus élevées en matière de durabilité.



la tour a été conceptualisée par l’artiste brésilienne Lalalli Senna, nièce du regretté pilote Ayrton Senna



La tour Senna vise à devenir le premier immeuble résidentiel de grande hauteur à obtenir la certification LEED Platinum



la tour sera la première en Amérique latine à utiliser un système Tuned Mass Damper