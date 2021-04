Les NFT sont des actifs numériques uniques, comme les jpeg et les clips vidéo, qui sont représentés par un code enregistré sur la blockchain, un registre numérique décentralisé. Chaque NFT peut être acheté et vendu, tout comme les actifs physiques, mais la blockchain permet de suivre la propriété et la validité de chacun.

Parmi eux, l’artiste de Brooklyn Blake Jamieson, qui a gagné plus de 46 000 dollars en six semaines environ, entre le premier jour de février et la mi-mars, vendant des NFT de ses œuvres sur des plateformes. comme SuperRare et OpenSea .

Le marché des NFT, ou jetons non fongibles, a explosé cette année – et de nombreux créateurs ont profité du battage médiatique.

Jamieson a créé des NFT de son art, allant des portraits d’athlètes aux peintures abstraites, en prenant des images haute résolution de ses œuvres passées et en frappant ces jpeg pour les mettre en vente sur les plates-formes NFT. Par exemple, Jamieson a pris des photos de sections d’une peinture acrylique pour « trippy, funky » qu’il a créée en 2020, et a répertorié chaque « morceau » individuel de celui-ci comme un NFT distinct sur SuperRare en tant que série.

« J’étais comme, » Quelqu’un va me payer plus de 150 $ pour ce jpeg d’un tableau que j’ai peint il y a deux ans et auquel je ne pense même plus? » Cela m’excite encore plus », dit-il.

Une fois que les enchères ont commencé à arriver, grâce à l’algorithme de SuperRare, « ça a fait boule de neige ».

En environ un mois et demi, Jamieson a fait environ 40 000 $ sur SuperRare à partir de 17 ventes. Dans l’ensemble, sur SuperRare, Jamieson a vendu 19 NFT pour 44399 $ à ce jour, selon la plate-forme, sa vente de NFT la plus élevée étant de 4772 $ et un prix de vente moyen de 2336 $. Sur OpenSea, Jamieson a vendu un NFT de son peinture de Lebron James, qui s’est vendu pour environ 6 500 $.

Jusqu’à présent, ses NFT se sont vendus moins cher que ce que Jamieson fait sur son art physique – il vend généralement des pièces entre 10 000 et 15 000 dollars, pour un total d’environ 100 000 à 150 000 dollars par an, dit-il. Mais en 2020, Jamieson a gagné environ 800000 dollars en grande partie grâce à une collaboration avec la société d’objets de collection Topps, qui lui a demandé de recréer 20 cartes de baseball « emblématiques » différentes pour la société. Projet 2020.

Mais, «avoir ce revenu supplémentaire de NFT a un impact énorme sur l’entreprise aujourd’hui», dit-il.

Maintenant, Jamieson fait la promotion de ses gouttes NFT sur les réseaux sociaux et est enthousiasmé par le potentiel.

« Il y a une rareté prouvée avec ces choses, alors que vous pourriez obtenir une impression et ils pourraient dire, ‘Oh, c’est l’un des 10,’ mais il pourrait y en avoir 50 imprimés. Vous ne le sauriez pas. Mais avec les NFT, vous saurez, « A déclaré Jamieson.

« Pensez simplement à la croissance à long terme du concept d’authenticité absolue, de rareté prouvable. C’est beaucoup plus excitant que » Vous venez d’acheter un JPEG « . »

Jamieson travaille actuellement à nouveau avec Topps pour une série appelée Project70 avec laquelle il prévoit de gagner 500 000 $. Et il continuera à vendre des NFT en parallèle.

Récemment, le marché du NFT s’est apparemment refroidi, car le volume des ventes affaissé, avec Un refus dans les prix aussi. Mais Jamieson est convaincu que le marché continuera de croître, même si les prix se stabilisent.

« Je pense qu’il y a une bulle en ce moment avec les prix auxquels les choses vont », dit-il, mais « je pense que [the current NFT market] n’est que la pointe de l’iceberg de ce qui est possible. «

« Je pense que c’est une excellente opportunité pour les artistes et il est idiot pour les artistes de l’ignorer à ce stade. Je ne pense pas que ça mène nulle part. »

Vérifier: Rencontrez le millénaire d’âge moyen: propriétaire, endetté et 40 ans

Ne manquez pas: L’artiste millionnaire Beeple: C’est la chose importante que les gens ne comprennent pas à propos des NFT