L’artiste allemand DAIM crée la plus haute murale du monde à Calgary

Un graffeur allemand est à Calgary pour tenter de créer la plus haute murale du monde.

Mirko Reisser, connu sous le nom de DAIM, utilise une scène pivotante pour peindre et pulvériser une œuvre d’art extrêmement haute sur le côté est du bâtiment First on Tenth du centre-ville, situé au 123 Tenth Avenue SW

Reisser, dont la carrière a commencé dans les rues de Hambourg, en Allemagne, dans les années 1980, dit qu’il a commencé à créer le projet dans son carnet de croquis avant de passer à son ordinateur pour terminer l’artisanat.

« Il m’a fallu, je pense, sept jours pour mettre le croquis sur le mur », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas seulement très grand, c’est aussi très grand. »

Reisser, qui visite Calgary pour la première fois pour terminer le projet, dit que c’est aussi la première fois qu’il travaille sur une scène swing.

« C’est très élevé, donc c’est définitivement un défi. »

Pour l’aider, Reisser a trois assistants de Calgary

« Je ne peux pas le faire seul. C’est trop gros, c’est trop haut », a-t-il déclaré.

Reisser dit qu’il a déjà réalisé le projet de graffiti le plus haut du monde il y a 27 ans, mais qu’il ne faisait que 28 mètres de haut.

« C’est donc trois fois plus élevé », a-t-il déclaré.

Il est prévu que le projet d’art imposant sera terminé d’ici la fin du mois.

Il aurait pu être terminé plus tôt, mais la pluie et le vent ont créé un environnement moins qu’idéal pour que Reisser puisse peindre.

« S’il y a trop de vent, la peinture en aérosol vole partout », s’est-il plaint.

L’entreprise gargantuesque fait partie du projet Beltline Urban Murals (BUMP), un festival dirigé par la communauté et axé sur les artistes qui voit les espaces publics réinventés à travers l’art.

Le festival BUMP 2022 de Calgary se déroule du 1er au 28 août.

