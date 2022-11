L’artiste Alexsandro Palombo s’en prend à Cardi B à propos de l’image sexy «appropriée» de Marge Simpson | Actualités Ents & Arts

Un artiste italien a appelé Cardi B pour avoir recréé l’une de ses œuvres représentant le personnage de dessin animé Marge Simpson portant une robe Thierry Mugler révélant le bas sans sa permission.

L’artiste pop Alexsandro Palombo a déclaré qu’il intenterait une action en justice après que le rappeur ait recréé son œuvre de 2013, Marge Simpson Style Icon, dans une publication Instagram d’Halloween partagée avec ses 144 millions de followers.

Cardi B, dont le vrai nom est Belcalis Marlenis Almanzar, ne l’a pas crédité ni son travail dans son message, malgré l’inclusion de son image originale dans son message.

Son photographe et directeur artistique ont également partagé les images, et bien qu’ils aient crédité une foule d’autres collaborateurs, ils ont omis de mentionner l’artiste.

Le message de Cardi B la montrait maquillée en Marge, dos à la caméra pour montrer le bas découpé, tout comme dans l’œuvre originale de Palombo.

Elle a également partagé une photo la montrant photographiée de face, ainsi qu’une photo de défilé d’un mannequin portant la robe Mugler originale de 1995.

Palombo a déclaré: “Cardi B et ses collaborateurs ont utilisé mon œuvre sans aucune autorisation, dégradant sa signification originale et uniquement pour amplifier leur image avec un objectif commercial clair qui n’a rien à voir avec ce chemin de conscience sociale qui a toujours caractérisé mes œuvres. “

Il a poursuivi: “Chère Mme Cardi B, d’après votre raisonnement, est-ce que tout le monde téléchargera illégalement votre musique?”

Son avocat, Claudio Volpi, a ajouté : “Cardi B s’est approprié de manière illégitime le travail d’Alexsandro Palombo à de simples fins commerciales au mépris des règles les plus élémentaires en matière de droits d’auteur et des politiques d’Instagram, avec les risques graves qui en découlent, à la fois d’indemnisation et de discrédit pour elle. image publique”.

Le procès ne semble pas encore avoir été déposé.

Un message sur les réseaux sociaux partagé par l’artiste réagissant au message de Cardi B le 31 octobre et mis à jour le 26 novembre, disait: “Nous avons écrit à Mme Cardi B et à ses collaborateurs comment se fait-il qu’ils ne nous aient jamais contactés pour obtenir l’autorisation d’utiliser l’œuvre et ne l’ont pas fait ‘ t mentionner ou créditer l’artiste, violant la politique Meta sur les droits de propriété intellectuelle. Toujours pas de réponse…

“Cardi B et ses collaborateurs ont utilisé mon œuvre sans aucune autorisation, dégradant son sens originel et uniquement pour amplifier leur image avec un objectif commercial clair qui n’a rien à voir avec ce chemin de conscience sociale qui a toujours caractérisé mes œuvres.

“Les personnes (extra)ordinaires sont invitées à utiliser les images de mes œuvres à des fins personnelles et non commerciales. À tous les autres : arrêtez de voler [from] artistes.”

L’œuvre originale a été créée par Palombo dans le cadre de sa série Marge Simpson Style Icon, qui a transformé Marge – une mère et une femme au foyer désespérée – en une icône de style, tout en réfléchissant à l’émancipation des femmes et à l’égalité des sexes.

D’autres images de Marge recréant des moments de l’histoire de la mode l’incluaient dans le rôle de Marilyn Monroe dans une robe blanche gonflée dans The Seven Year Itch, Madonna dans le corset Jean-Paul Gaultier et Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany’s.

La série a été dévoilée pour la première fois par Vogue UK en 2013.

La collection Just Because I’m A Woman 2019 de Palombo, qui montre des femmes célèbres du monde politique, dont Michelle Obama, Hillary Clinton et Angela Merkel, victimes de violences de genre, est exposée au MAD Musée des Arts Décoratifs du Louvre à Paris .

Sky News a contacté Cardi B et son label Atlantic Records pour commentaires.