L’artiste Ai Weiwei met en garde contre l’orgueil dans les “moments difficiles”

VENISE, Italie (AP) – Le dissident et artiste chinois Ai Weiwei met en garde contre l’orgueil avec sa première sculpture en verre, réalisée sur l’île vénitienne de Murano. Le titre de l’œuvre se veut un avertissement au monde : “Memento Mori”, ou en latin “Remember You Must Die”.

Ai n’a pas eu à chercher des preuves que la planète se trouve dans “une période si difficile” que les bombes russes tombent sur l’Ukraine. La Chine déploie ses muscles militaires dans le détroit de Taiwan. Des migrants meurent en mer. Le climat se réchauffe, provoquant la sécheresse, l’effondrement des glaciers et déclenchant de violentes tempêtes. La pandémie persiste.

« Nous parlons de beaucoup, beaucoup de choses. Nous parlons d’immigrants, de morts, de la guerre, de beaucoup, beaucoup de problèmes », a déclaré Ai à l’Associated Press à Venise vendredi.

Il se tient près de sa sculpture en verre noir de 9 mètres (29,5 pieds, près de 3 tonnes), qui est suspendue au-dessus de la nef centrale de l’église désacralisée de San Giorgio Maggiore, située en face de la place Saint-Marc de Venise. Intitulée “La comédie humaine : Memento Mori », la sculpture est la pièce maîtresse d’une exposition Ai à l’église qui ouvre dimanche.

La pièce massive regorge de symboles qui ridiculisent les médias sociaux et l’État de surveillance : des squelettes et des crânes en verre moulé, suspendus de manière complexe, à la fois humains et animaux ; des ressemblances éparses du logo de l’oiseau Twitter ; et des caméras de surveillance.

« Nous voyons l’environnement disparaître complètement, être détruit par l’effort humain… et cela créera une catastrophe ou une famine bien plus grande. Ou la guerre, il y a une lutte politique possible entre la Chine et l’Occident », alors que la Chine affirme un plus grand contrôle sur Hong Kong et menace de contrôler Taiwan, a déclaré Ai.

« Nous devons repenser les humains et la légitimité dans l’environnement. Méritons-nous vraiment cette planète, ou sommes-nous simplement si myopes, et racistes, et très, très juste auto-exigeants, égoïstes », a ajouté l’artiste.

L’exposition présente également de plus petites sculptures en verre. L’un représente Ai lui-même en prisonnier. Un autre impose son visage déformé sur une réplique d’une statue du XVIIIe siècle intitulée “Allégorie de l’Envie”. Une sculpture en bois d’un tronc d’arbre occupe une sacristie. Des casques en verre coloré sauvent des places dans le chœur. Répliques de portraits en briques Lego de peintures célèbres et murs d’église de la ligne du zodiaque chinois.

Il est facile de repérer les références de sa vie. Après avoir dénoncé le gouvernement chinois et défendu la liberté d’expression, Ai a été arrêté et emprisonné par les autorités chinoises pendant plus de deux mois en 2011. Il vit en exil en Europe.

Ai a déclaré qu’il pense que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a donné aux autorités chinoises un “modèle potentiel” pour comprendre comment une telle opération pourrait se dérouler à Taiwan, sans servir ni d’encouragement ni d’avertissement.

Il l’appelait plutôt un “exercice mental”. L’artiste affirme que toute invasion chinoise de Taïwan serait une erreur et une incompréhension de l’histoire de Taïwan.

« Taiwan est séparé depuis plus de 70 ans. Ils ont leur propre structure sociale, qui est plus démocratique et plus pacifique qu’en Chine », a-t-il déclaré. Toute tentative de la Chine de revendiquer Taiwan par la force entraînera « la lutte ultime ».

Il voit la lutte en Chine comme une lutte pour la légitimité du contrôle des autorités, tandis que le défi en Occident est le besoin continuel de défendre la démocratie et avec elle la liberté d’expression. Le talon d’Achille de l’Occident est sa dépendance économique vis-à-vis de la fabrication bon marché de la Chine, a-t-il déclaré.

“C’est pourquoi la Chine est si confiante”, a déclaré Ai. “Ils savent que l’Occident ne peut pas vivre sans la Chine.”

Il a cité des exemples d’hypocrisie occidentale, notamment le rejet par des festivals en Europe et aux États-Unis de films qu’il a réalisés pendant la pandémie illustrant le premier verrouillage de Wuhan et les luttes à Hong Kong.

Après avoir fait l’éloge des films, les festivals donnent finalement “le dernier mot, nous ne pouvons pas le montrer”, de peur de perdre l’accès au marché chinois, a déclaré Ai.

Ses œuvres voyagent plus facilement, dit-il, car son langage artistique est plus difficile à interpréter.

Les touristes venant du bateau-bus étaient ravis d’être tombés sur une exposition du célèbre artiste dissident.

« C’est du métal ? Quand j’ai vu cela pour la première fois, j’ai pensé que cela représentait l’enfer », a déclaré Kenneth Cheung, un natif de Hong Kong vivant maintenant à Toronto, au Canada, en regardant l’imposante sculpture de verre. « Être dans une église, c’est encore plus fort, plus puissant.

La sculpture principale a pris trois ans pour être réalisée avec l’aide d’artistes dans un atelier de verre à Murano utilisant trois techniques : le verre soufflé traditionnel de Murano, les moules en cire et les moules à injection. conçu les pièces….réalisé par exécuté par des artisans verriers puis son agencement pour décider

Le propriétaire du studio, Adriano Berengo, a déclaré qu’il avait poursuivi Ai pendant des années pour obtenir une collaboration avec un artiste qu’il admire pour ses fortes convictions politiques.

« Il montre son visage. Il ne se cache pas. Il est prêt à risquer sa vie, et il l’a fait en Chine », a déclaré Berengo.

L’exposition se déroule jusqu’au 27 novembre à Venise. De là, la sculpture suspendue ira au Design Museum de Londres puis, espérons-le, à un acheteur, a déclaré Berengo.

« Il faut que ce soit un grand musée. Sinon, comment peut-on conserver une œuvre comme celle-là ? il a dit.

Colleen Barry, l’Associated Press